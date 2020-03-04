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Культура
2020-03-04T08:07+0300
https://ria.ru/20200304/1568013726.html
Фильмы недели: Холоп и служанка, Анна Михалкова и эльфы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568011464_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_683098644f16be2c4b7101491c14d258.jpg
РИА Новости

Фильмы недели: Холоп и служанка, Анна Михалкова и эльфы

08:00 04.03.2020 (обновлено: 08:07 04.03.2020)
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© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Очень женские истории"
Кадр из фильма Очень женские истории
© Предоставлено Capella Film
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Сильные, авантюрные, умные героини — в российском прокате перед Международным женским днем. Элизабет Мосс, Анна Михалкова, Виктория Исакова и даже мама братьев-эльфов влюбляются, пугаются, борются в лучших фильмах недели, о которых — в материале РИА Новости.

Токсичные отношения Человека-невидимки

Режиссер триллеров и ужастиков Ли Уоннелл снял "Человека-невидимку" не совсем по Герберту Уэллсу. В романе рассказывалось об английском ученом Гриффине, который изобрел аппарат, делающий человека незримым. В картине происходящее показано с женской точки зрения.
Архитектор Сесилия Касс (Элизабет Мосс) живет с изобретателем Эдрианом Гриффином. Ее возлюбленный — жестокий и авторитарный. В итоге Сесилия сбегает от него к сестре и ее мужу. Но почти сразу же узнает о самоубийстве Эдриана и том, что он завещал ей состояние.
Героиня подозревает, что на самом деле ее экс-бойфренд стал невидимым с помощью своего изобретения — для того, чтобы ее терроризировать. Происходят странные вещи. Но ей, конечно, никто не верит.
В картине много элементов триллера и классических приемов фильмов ужасов.

"Когда дверца шкафчика открывается и закрывается, вы думаете, что в комнате кто-то есть, — рассказывает Мосс. — То же самое происходит, когда открывается холодильник. Создание напряженного ожидания было для нас забавной игрой. Мы использовали такие приемы, когда свет неожиданно включается в темной комнате и выясняется, что странная фигура в углу на самом деле — просто вешалка для одежды".

Раньше история невидимки рассказывалась от его лица, теперь же — от лица его жертвы. Авторы фильма полагают, что за счет этого сюжет становится более современным, затрагивает вопросы насилия в семье.
© Предоставлено UPI Россия

Элизабет Мосс в фильме "Человек-невидимка"

Кадр из фильма Человек-невидимка
1 из 5

Элизабет Мосс в фильме "Человек-невидимка"

© Предоставлено UPI Россия
© Предоставлено UPI РоссияКадр из фильма "Человек-невидимка"
Кадр из фильма Человек-невидимка
2 из 5
Кадр из фильма "Человек-невидимка"
© Предоставлено UPI Россия
© Предоставлено UPI Россия

Элизабет Мосс в фильме "Человек-невидимка"

Кадр из фильма Человек-невидимка
3 из 5

Элизабет Мосс в фильме "Человек-невидимка"

© Предоставлено UPI Россия
© Предоставлено UPI Россия

Элизабет Мосс в фильме "Человек-невидимка"

Кадр из фильма Человек-невидимка
4 из 5

Элизабет Мосс в фильме "Человек-невидимка"

© Предоставлено UPI Россия
© Предоставлено UPI РоссияКадр из фильма "Человек-невидимка"
Кадр из фильма Человек-невидимка
5 из 5
Кадр из фильма "Человек-невидимка"
© Предоставлено UPI Россия
1 из 5

Элизабет Мосс в фильме "Человек-невидимка"

© Предоставлено UPI Россия
2 из 5
Кадр из фильма "Человек-невидимка"
© Предоставлено UPI Россия
3 из 5

Элизабет Мосс в фильме "Человек-невидимка"

© Предоставлено UPI Россия
4 из 5

Элизабет Мосс в фильме "Человек-невидимка"

© Предоставлено UPI Россия
5 из 5
Кадр из фильма "Человек-невидимка"
© Предоставлено UPI Россия
"Это картина о женщинах, которых заставили страдать, которые какое-то время находились в безраздельной власти мужчины и теперь чувствуют, что теряют контроль над реальностью. А еще о том, как общество закрывает на это глаза, называя жертв "просто истеричками", считая, что "все это происходит у них в голове", а это неправда. Фильм говорит обо всем этом так откровенно, как редко увидишь на экране", — уверены создатели картины.

Приключения Холопа в Белграде

Для тех, кто соскучился по солнцу и лету, — комедия "Отель "Белград" с главным российским Холопом — Милошем Биковичем в главной роли.
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Отель "Белград"
Кадр из фильма Отель Белград
© Предоставлено "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Отель "Белград"
Он играет Павла, сербского ловеласа, владельца пятизвездочной гостиницы в Белграде. Дела идут хорошо, гостей много, красивых девушек еще больше. Но однажды он случайно разбивает многомиллионное авто местного коллекционера-мафиози. Чтобы остаться в живых, герой должен жениться на дочери "пострадавшего".
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Отель "Белград"
Кадр из фильма Отель Белград
1 из 2
Кадр из фильма "Отель "Белград"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
© Предоставлено "Централ Партнершип"

Милош Бикович в фильме "Отель "Белград"

Кадр из фильма Отель Белград
2 из 2

Милош Бикович в фильме "Отель "Белград"

© Предоставлено "Централ Партнершип"
1 из 2
Кадр из фильма "Отель "Белград"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
2 из 2

Милош Бикович в фильме "Отель "Белград"

© Предоставлено "Централ Партнершип"
Пока идут приготовления к свадьбе, Паша случайно встречает в городе свою бывшую девушку Дашу (Диана Пожарская). Как это бывает, они снова влюбляются друг в друга.

"Фильм колоритный и жизнерадостный, это очень веселое и карнавальное кино, — говорит Милош Бикович. — Мой персонаж Павел после встречи с бывшей девушкой становится другим, более приземленным и, возможно, более ответственным — он наконец, понимает, что такое настоящая любовь".

Проект по настроению напоминает ленты Эмира Кустурицы — яркие, колоритные, смешные.

Чего хотят женщины

"Очень женские истории" — альманах о переживаниях и проблемах, с которыми сталкивается каждая.
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Очень женские истории"
Кадр из фильма Очень женские истории
© Предоставлено Capella Film
Кадр из фильма "Очень женские истории"
Героиня Анны Михалковой живет в мире, где мужей берут в аренду на определенный срок. Ее собственный контракт подходит к концу, но она начинает проворачивать авантюры, чтобы его продлить.
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Очень женские истории"
Кадр из фильма Очень женские истории
© Предоставлено Capella Film
Кадр из фильма "Очень женские истории"
Персонажи Лукерьи Ильяшенко и Любови Толкалиной — коллеги, ставшие подругами. Они обнаруживают, что встречаются с одним и тем же мужчиной. А Виктория Толстоганова и Виктория Исакова сыграли совершенно разных сестер, одна из которых все время спасает другую.
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Очень женские истории"
Кадр из фильма Очень женские истории
© Предоставлено Capella Film
Кадр из фильма "Очень женские истории"
Кстати, режиссерами выступили Наталья Меркулова, Лика Ятковская, Анна Саруханова, Оксана Михеева и Антон Бильжо.

"Завидное положение: оказаться единственным мужчиной в такой компании. Я всегда подозревал, что снимаю женское кино. Наверное, потому, что меня всегда тянуло к женщинам", — отмечает Бильжо.

Эльфы ищут отца

Анимационное приключение "Вперед" недавно показали на Берлинале, а на этой неделе мультфильм выходит в российский прокат.
Эта лента рассказывает про волшебный мир, в котором живут тролли, гоблины, гномы, кентавры и единороги. Но магия исчезла, и неведомые существа теперь пользуются мобильными телефонами, ездят на машинах, летают на самолетах.
© Предоставлено WDSSPR

Кадр из мультфильма "Вперед"

Кадр из мультфильма Вперёд
1 из 5

Кадр из мультфильма "Вперед"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Единорог из мультфильма "Вперед"

Кадр из мультфильма Вперёд
2 из 5

Единорог из мультфильма "Вперед"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Кадр из мультфильма "Вперед"

Кадр из мультфильма Вперёд
3 из 5

Кадр из мультфильма "Вперед"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Братья-эльфы из мультфильма "Вперед"

Кадр из мультфильма Вперёд
4 из 5

Братья-эльфы из мультфильма "Вперед"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Кадр из мультфильма "Вперед"

Кадр из мультфильма Вперёд
5 из 5

Кадр из мультфильма "Вперед"

© Предоставлено WDSSPR
1 из 5

Кадр из мультфильма "Вперед"

© Предоставлено WDSSPR
2 из 5

Единорог из мультфильма "Вперед"

© Предоставлено WDSSPR
3 из 5

Кадр из мультфильма "Вперед"

© Предоставлено WDSSPR
4 из 5

Братья-эльфы из мультфильма "Вперед"

© Предоставлено WDSSPR
5 из 5

Кадр из мультфильма "Вперед"

© Предоставлено WDSSPR
Главные герои — братья-эльфы Иэн (озвучил Том Холланд) и Барли (Крис Пратт) из пригорода мегаполиса. На 16-летие мама дарит Иэну волшебный посох отца и записку, в которой говорится, что этот артефакт поможет вернуть родителя в мир живых на один день.
Главное — надо научиться использовать магию и сделать это быстро. Это только начало непредсказуемого и веселого путешествия.
Кадр из фильма Удивительное путешествие доктора Дулиттла
20 февраля, 08:00Культура
Фильмы недели: Тони Старк, Хан Соло, Калашников и художественный свист
500006
Культурафильмы неделилучшие фильмыфильмы 2020фильм мартаМилош БиковичЭлизабет МоссКино и сериалыВиктория ИсаковаВиктория ТолстогановаАнна Михалкова
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