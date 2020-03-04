Фильмы недели: Холоп и служанка, Анна Михалкова и эльфы

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Сильные, авантюрные, умные героини — в российском прокате перед Международным женским днем. Элизабет Мосс, Анна Михалкова, Виктория Исакова и даже мама братьев-эльфов влюбляются, пугаются, борются в лучших фильмах недели, о которых — в материале РИА Новости.
Токсичные отношения Человека-невидимки
Режиссер триллеров и ужастиков Ли Уоннелл снял "Человека-невидимку" не совсем по Герберту Уэллсу. В романе рассказывалось об английском ученом Гриффине, который изобрел аппарат, делающий человека незримым. В картине происходящее показано с женской точки зрения.
Архитектор Сесилия Касс (Элизабет Мосс) живет с изобретателем Эдрианом Гриффином. Ее возлюбленный — жестокий и авторитарный. В итоге Сесилия сбегает от него к сестре и ее мужу. Но почти сразу же узнает о самоубийстве Эдриана и том, что он завещал ей состояние.
Героиня подозревает, что на самом деле ее экс-бойфренд стал невидимым с помощью своего изобретения — для того, чтобы ее терроризировать. Происходят странные вещи. Но ей, конечно, никто не верит.
В картине много элементов триллера и классических приемов фильмов ужасов.
"Когда дверца шкафчика открывается и закрывается, вы думаете, что в комнате кто-то есть, — рассказывает Мосс. — То же самое происходит, когда открывается холодильник. Создание напряженного ожидания было для нас забавной игрой. Мы использовали такие приемы, когда свет неожиданно включается в темной комнате и выясняется, что странная фигура в углу на самом деле — просто вешалка для одежды".
Раньше история невидимки рассказывалась от его лица, теперь же — от лица его жертвы. Авторы фильма полагают, что за счет этого сюжет становится более современным, затрагивает вопросы насилия в семье.
"Это картина о женщинах, которых заставили страдать, которые какое-то время находились в безраздельной власти мужчины и теперь чувствуют, что теряют контроль над реальностью. А еще о том, как общество закрывает на это глаза, называя жертв "просто истеричками", считая, что "все это происходит у них в голове", а это неправда. Фильм говорит обо всем этом так откровенно, как редко увидишь на экране", — уверены создатели картины.
Приключения Холопа в Белграде
Для тех, кто соскучился по солнцу и лету, — комедия "Отель "Белград" с главным российским Холопом — Милошем Биковичем в главной роли.
Он играет Павла, сербского ловеласа, владельца пятизвездочной гостиницы в Белграде. Дела идут хорошо, гостей много, красивых девушек еще больше. Но однажды он случайно разбивает многомиллионное авто местного коллекционера-мафиози. Чтобы остаться в живых, герой должен жениться на дочери "пострадавшего".
Пока идут приготовления к свадьбе, Паша случайно встречает в городе свою бывшую девушку Дашу (Диана Пожарская). Как это бывает, они снова влюбляются друг в друга.
"Фильм колоритный и жизнерадостный, это очень веселое и карнавальное кино, — говорит Милош Бикович. — Мой персонаж Павел после встречи с бывшей девушкой становится другим, более приземленным и, возможно, более ответственным — он наконец, понимает, что такое настоящая любовь".
Проект по настроению напоминает ленты Эмира Кустурицы — яркие, колоритные, смешные.
Чего хотят женщины
"Очень женские истории" — альманах о переживаниях и проблемах, с которыми сталкивается каждая.
Персонажи Лукерьи Ильяшенко и Любови Толкалиной — коллеги, ставшие подругами. Они обнаруживают, что встречаются с одним и тем же мужчиной. А Виктория Толстоганова и Виктория Исакова сыграли совершенно разных сестер, одна из которых все время спасает другую.
Кстати, режиссерами выступили Наталья Меркулова, Лика Ятковская, Анна Саруханова, Оксана Михеева и Антон Бильжо.
"Завидное положение: оказаться единственным мужчиной в такой компании. Я всегда подозревал, что снимаю женское кино. Наверное, потому, что меня всегда тянуло к женщинам", — отмечает Бильжо.
Эльфы ищут отца
Анимационное приключение "Вперед" недавно показали на Берлинале, а на этой неделе мультфильм выходит в российский прокат.
Эта лента рассказывает про волшебный мир, в котором живут тролли, гоблины, гномы, кентавры и единороги. Но магия исчезла, и неведомые существа теперь пользуются мобильными телефонами, ездят на машинах, летают на самолетах.
Главные герои — братья-эльфы Иэн (озвучил Том Холланд) и Барли (Крис Пратт) из пригорода мегаполиса. На 16-летие мама дарит Иэну волшебный посох отца и записку, в которой говорится, что этот артефакт поможет вернуть родителя в мир живых на один день.
Главное — надо научиться использовать магию и сделать это быстро. Это только начало непредсказуемого и веселого путешествия.
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