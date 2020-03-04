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Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
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РИА Новости

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт

05:47 04.03.2020
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© Фото : архивы ААНИИЗдание ФГБУ "ААНИИ"
Здание ФГБУ ААНИИ
© Фото : архивы ААНИИ
Государственный научный центр Российской Федерации "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" (ГНЦ РФ ААНИИ) – старейший и крупнейший в мире научный институт по исследованию полярных областей Земли, находящийся в Санкт-Петербурге. Он является ведущей научной организацией России в области комплексного изучения, оценки и прогноза состояния окружающей природной среды в Арктике и Антарктике.
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт ведет свою историю от созданной постановлением Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) от 4 марта 1920 года крупной, хорошо оснащенной технически и укомплектованной учеными кадрами Северной научно-промысловой экспедиции (СНПЭ). В ее задачи входило проведение широкого комплекса научно-исследовательских и промысловых работ, а также координация любых исследований, выполняемых другими организациями на всем пространстве к северу от 60-й параллели. Деятельность СНПЭ имела многоотраслевой и многопрофильный характер, ее отряды проводили горно-геологические, географические, биологические, этнографические, экономико-статистические и другие исследования.
В 1925 году Северная научно-промысловая экспедиция была преобразована в Научно-исследовательский институт по изучению Севера (НИС). В 1930 году на базе НИС Президиум ЦИК СССР утвердил создание Всесоюзного арктического института (ВАИ), основной задачей которого стало освоение Северного морского пути, обеспечение безопасности мореплавания в Северном Ледовитом океане и исследование арктического бассейна. Он получил статус центрального и руководящего научно-исследовательского центра по всестороннему изучению полярных стран.
В 1930-е годы ученые ВАИ принимали участие во всех крупных полярных экспедициях. В 1937-1938 годах был организован и успешно проведен дрейф станции "Северный полюс".
В 1938 году была проведена реорганизация научной структуры института, созданы четыре ведущих отдела ледовый, океанологии, метеорологии и геофизики с приоритетной задачей гидрометеорологического обслуживания мореплавания по Северному морскому пути. Институт получил новое название – Арктический научно-исследовательский институт (АНИИ).
Весной 1941 года институтом была организована Высокоширотная воздушная экспедиция на самолете СССР Н-169 в район Полюса относительной недоступности.
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) многие сотрудники института были призваны в действующую армию и военно-морской флот, а также вступили в ряды Народного ополчения, защищая блокадный Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Более 20 сотрудников института погибли на фронтах войны.
Сам институт с ноября 1941 по август 1944 года был эвакуирован в Красноярск. Главной задачей института в этот период являлось удовлетворение запросов военно-морского флота и авиации в Арктике, ставшей ареной военных действий, обеспечение потребностей народного хозяйства, в первую очередь, мореплавания по Северному морскому пути, значение которого в годы войны резко возросло.
В годы войны коренным образом были усовершенствованы методы картирования льдов, разработана новая номенклатура морских льдов, введены новые пособия по производству авиационных наблюдений. Для улучшения гидрометеорологического обслуживания Северного морского пути была значительно расширена сеть полярных станций в Арктике. Данные наблюдений за погодой и ледовыми условиями поступали в радиоцентр АНИИ, оттуда направлялись в региональные бюро погоды на острове Диксон, на мысе Шмидта, в Тикси, Амдерме и Крестах Колымских, которыми руководили сотрудники института.
Все годы войны специалисты по метеорологическим и ледовым прогнозам на навигационный период выезжали в штабы морских операций, на ледоколы, вылетали в ледовую разведку и на месте давали рекомендации о ледовых условиях проводки караванов судов.
На Дальнем Востоке обеспечением ледовыми и метеорологическими прогнозами зимних морских операций в проливе Лаперуза, Охотском и Японском морях занималась созданная институтом при Штабе морских операций научно-оперативная группа.
В послевоенный период научный потенциал института восстанавливается, развертываются новые направления исследований. С 1955 года институту была поручена организация и проведение широкомасштабных комплексных исследований природных условий Антарктики. В связи с этим в 1958 году институт получил новое название – Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).
В 1963 году постановлением правительства СССР ААНИИ был передан в подчинение Главного управления гидрометеорологической службы (ныне – Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росгидромет).
В 1967 году указом Президиума Верховного Совета СССР институт был награжден орденом Ленина за "Успешное гидрометеорологическое обеспечение Северного морского пути и народного хозяйства в районах Крайнего Севера и достижения в изучении Арктики и Антарктики".
В 1970-х – 1990-х годах ААНИИ принял участие в подготовке и проведении нескольких исторических плаваний в Арктическом бассейн, а также в создании новых станций в тихоокеанском секторе Антарктиды. Число круглогодично действующих отечественных станций в Южном полярном регионе достигло восьми (Молодежная, Мирный, Восток, Новолазаревская, Беллинсгаузен, Ленинградская, Прогресс и Русская). Их расположение позволяло получать информацию практически со всего континента. Подобной инфраструктурой в Антарктике обладал в то время только СССР.
В 1994 году институту был присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации.
В 1990-е годы процессы отечественных исследований и освоения полярных областей Земли характеризуются адаптацией к новым экономическим условиям деятельности в стране, а в 2000-е годы – развитием деятельности на новом уровне. Введение новых механизмов хозяйствования позволило преодолеть кризис, сохранить основные научные кадры и научные школы.
В апреле 2003 года была возобновлена работа по программе дрейфующих станций "Северный полюс", Высокоширотных морских экспедиций в Арктическом бассейне. В рамках экспедиции "Арктика-2005" 29 августа 2005 года научно-экспедиционное судно ААНИИ "Академик Федоров" стало первым в мире транспортным судном, которое достигло Северного полюса без сопровождения ледокола. В 2003 году была закончена работа по созданию карт рельефа дна Северного Ледовитого океана, удостоенная премии правительства РФ.
В 2000-2012 годах были проведены комплексные высокоширотные морские экспедиции по определению внешней границы континентального шельфа России, результаты которых легли в основу заявки РФ в Комиссию ООН по вопросам континентального шельфа.
Уникальные работы ААНИИ в Антарктиде дали возможность получить ценную информацию о строении и составе антарктического ледникового покрова и климатических изменениях.
Сегодня ГНЦ РФ ААНИИ обладает мощным научно-техническим потенциалом, высококвалифицированными специалистами, имеющими многолетний опыт проведения тематических и экспедиционных работ в Арктике и Антарктике, способных решать на современном уровне практически любые задачи по исследованию закономерностей природных процессов полярных областей и обеспечению запросов всех заинтересованных отраслей экономики страны.
В состав ААНИИ входят научные подразделения различного профиля, в числе которых лаборатория изменений климата и окружающей среды и российско-германская лаборатория морских полярных исследований им. О.Ю. Шмидта, обладающие уникальным оборудованием для выполнений исследований. При ААНИИ создан Полярный геофизический центр, обеспечивающий прием, контроль качества, обработку, оперативный анализ и хранение геофизической информации. Конечный продукт работы его – количественные диагностические показатели, характеризующие состояние магнитосферы и геофизическую обстановку в полярных областях Земли. Кроме этого, институт имеет в своем составе Центр ледовой и гидрометеорологической информации, Мировой центр данных по морскому льду, Российскую антарктическую экспедицию с научными станциями в Антарктиде, Высокоширотную арктическую экспедицию, Российскую арктическую экспедицию на Шпицбергене, уникальные научно-экспедиционные суда усиленного ледового класса "Академик Федоров" и "Академик Трешников", Российский научный центр на Шпицбергене, научно-исследовательский стационар "Ледовая база "Мыс Баранова", гидрометеорологическую обсерваторию в Тикси, комплекс ледовых опытовых бассейнов, научно-исследовательскую станцию "Горьковская" и учебно-методический центр "Ладога".
ААНИИ в настоящее время осуществляет комплексные исследования в Арктике и Антарктике в области морского ледоведения, физики льда, океана и вод суши, гляциологии, океанологии, гидрохимии, гидрологии устьевых областей рек, метеорологии, взаимодействия океана и атмосферы, геофизики, полярной географии, взаимодействия корпуса судна и других инженерных сооружений со льдом; проводит инженерные и геодезические изыскания на шельфах замерзающих морей, выполняет гидрометеорологическое обеспечение хозяйственной деятельности в Арктике и на северо-западе России; организует и проводит морские и наземные экспедиции в Арктике, а также – ежегодные антарктические экспедиции.
Исследования ААНИИ базируются на обширных массивах комплексных данных наблюдений за льдом, океаном, атмосферой, геофизическими и другими процессами, накопленных за многие десятилетия. Эти данные организованы в виде автоматизированных справочных систем, баз натурных данных, математических и физико-статистических моделей природных процессов, методов прогноза и расчета состояния и изменения природных сред, научно-прикладных пособий (атласов, справочников, рекомендаций и др.).
С октября 2017 года ААНИИ возглавляет профессор доктор географических наук Александр Макаров.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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Александр МакаровФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ООНАнтарктидаСправки
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