В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Самаре

САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Стена обрушилась в жилом доме в Самаре из-за старости конструкций, он был построен в 1917 году, сообщил журналистам врио начальника управления МЧС по Самарской области Владислав Садовский.
Во вторник вечером в жилом многоквартирном двухэтажном доме Арцыбушевской на улице в Самаре обрушилась стена и упала на соседний пристроенный дом. По данным МЧС, пострадала женщина, еще шесть человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы. По словам главы города Елены Лапушкиной, двух детей 2019 года рождения положили в больницу до среды под наблюдение специалистов, их осмотрит нейрохирург. Следователи начали проверку.
"Обрушение произошло из-за старости конструкций дома. Дом, от которого отделилась и обрушилась стена, 1917 года постройки", - сказал Садовский.
По словам главы Самары, дом, у которого обрушилась стена, в 2011 году был признан аварийным. Будет решаться вопрос о признании аварийным и дома, на который обрушилась стена.
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