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2020-03-03T21:52+0300
https://ria.ru/20200303/1568118853.html
В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Самаре
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РИА Новости

В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Самаре

21:52 03.03.2020
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© страница во ВКонтакте "ДТП Самара"Стоп-кадр видео последствий взрыва газа по улице Арцыбушевская 128 в Самаре
Стоп-кадр видео последствий взрыва газа по улице Арцыбушевская 128 в Самаре
© страница во ВКонтакте "ДТП Самара"
Стоп-кадр видео последствий взрыва газа по улице Арцыбушевская 128 в Самаре
САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Стена обрушилась в жилом доме в Самаре из-за старости конструкций, он был построен в 1917 году, сообщил журналистам врио начальника управления МЧС по Самарской области Владислав Садовский.
Во вторник вечером в жилом многоквартирном двухэтажном доме Арцыбушевской на улице в Самаре обрушилась стена и упала на соседний пристроенный дом. По данным МЧС, пострадала женщина, еще шесть человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы. По словам главы города Елены Лапушкиной, двух детей 2019 года рождения положили в больницу до среды под наблюдение специалистов, их осмотрит нейрохирург. Следователи начали проверку.
"Обрушение произошло из-за старости конструкций дома. Дом, от которого отделилась и обрушилась стена, 1917 года постройки", - сказал Садовский.
По словам главы Самары, дом, у которого обрушилась стена, в 2011 году был признан аварийным. Будет решаться вопрос о признании аварийным и дома, на который обрушилась стена.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
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