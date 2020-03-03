В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Самаре

"Обрушение произошло из-за старости конструкций дома. Дом, от которого отделилась и обрушилась стена, 1917 года постройки", - сказал Садовский.

По словам главы Самары, дом, у которого обрушилась стена, в 2011 году был признан аварийным. Будет решаться вопрос о признании аварийным и дома, на который обрушилась стена.