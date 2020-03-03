В Самаре из-за обрушения стены дома пострадал один человек

"В результате происшествия пострадал один человек, женщина 1965 года рождения. Она госпитализирована в больницу имени Пирогова. В доме находились четверо детей и двое взрослых, их эвакуировали", - сказал Садовский. Он уточнил, что дети в настоящее время находятся у родственников.