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В Самаре из-за обрушения стены дома пострадал один человек
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РИА Новости

В Самаре из-за обрушения стены дома пострадал один человек

21:24 03.03.2020 (обновлено: 21:27 03.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обрушения стены дома в Самаре, еще шесть человек были эвакуированы, сообщил журналистам врио начальника МЧС по Самарской области Владислав Садовский.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что во вторник вечером взорвалось газовое оборудование в жилом многоквартирном двухэтажном доме на улице Арцыбушевской в Самаре, в результате чего произошло обрушение перегородки. Позже власти Самары сообщили, что взрыва газа не было, специалисты выясняют, почему обрушилась стена дома.
Ранее в МЧС сообщали, что по предварительным данным ведомства, пострадали семь человек, в том числе трое детей.
"В результате происшествия пострадал один человек, женщина 1965 года рождения. Она госпитализирована в больницу имени Пирогова. В доме находились четверо детей и двое взрослых, их эвакуировали", - сказал Садовский. Он уточнил, что дети в настоящее время находятся у родственников.
По словам главы Самары Елены Лапушкиной, двоих маленьких детей 2019 года рождения по рекомендации медиков положили в больницу до среды под наблюдение специалистов, их осмотрит нейрохирург.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
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