В Самаре из-за обрушения стены дома пострадал один человек

САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обрушения стены дома в Самаре, еще шесть человек были эвакуированы, сообщил журналистам врио начальника МЧС по Самарской области Владислав Садовский.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что во вторник вечером взорвалось газовое оборудование в жилом многоквартирном двухэтажном доме на улице Арцыбушевской в Самаре, в результате чего произошло обрушение перегородки. Позже власти Самары сообщили, что взрыва газа не было, специалисты выясняют, почему обрушилась стена дома.
Ранее в МЧС сообщали, что по предварительным данным ведомства, пострадали семь человек, в том числе трое детей.
"В результате происшествия пострадал один человек, женщина 1965 года рождения. Она госпитализирована в больницу имени Пирогова. В доме находились четверо детей и двое взрослых, их эвакуировали", - сказал Садовский. Он уточнил, что дети в настоящее время находятся у родственников.
По словам главы Самары Елены Лапушкиной, двоих маленьких детей 2019 года рождения по рекомендации медиков положили в больницу до среды под наблюдение специалистов, их осмотрит нейрохирург.