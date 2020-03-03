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Столтенберг примет участие в неформальной встрече глав МИД Евросоюза
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РИА Новости

Столтенберг примет участие в неформальной встрече глав МИД Евросоюза

19:56 03.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправится 4 марта в Хорватию, где встретится с хорватским руководством, а также примет участие в неформальной встрече Совета по иностранным делам ЕС по вопросам обороны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Североатлантического альянса.
"В среду, 4 марта, генсек НАТО отправится в Хорватию, где проведет двусторонние встречи с президентом и премьер-министром Хорватии. Генсек также примет участие в неформальном заседании Совета по иностранным делам ЕС по вопросам обороны", - сообщается в документе.
В Хорватии 5 и 6 марта пройдет неформальная встреча Совета по иностранным делам ЕС. После нее в Загребе состоится внеочередное заседание глав МИД ЕС по ситуации в Сирии и на границах ЕС с Турцией на фоне нового миграционного кризиса.
Президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Париже. 28 ноября 2019
28 ноября 2019, 15:53
Столтенберг заявил, что ЕС не сможет обойтись без НАТО
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НАТОЕвросоюзЙенс СтолтенбергВ мире
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