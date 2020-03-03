В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций " Справедливая Россия " и КПРФ , которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.

Геннадием Зюгановым. Авторами предложений были депутаты обеих фракций во главе с лидерами Сергеем Мироновым

Депутаты предлагали прописать в основном законе, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин в возрасте 55 лет.

Также депутаты от СР предложили, что МРОТ в России "не может быть меньше как двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, так и двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом субъекте Российской Федерации, где постоянно проживает гражданин-получатель".

Кроме того комитет отклонил поправки эсеров и коммунистов, которые предлагали, что объем расходов на образование и здравоохранение "не могут составлять менее 7% от объема валового внутреннего продукта РФ".