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2020-03-03T18:54+0300
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В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
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РИА Новости

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

18:54 03.03.2020
11933
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы
Пленарное заседание Государственной Думы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
Авторами предложений были депутаты обеих фракций во главе с лидерами Сергеем Мироновым и Геннадием Зюгановым.
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Депутаты предлагали прописать в основном законе, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин в возрасте 55 лет.
Также депутаты от СР предложили, что МРОТ в России "не может быть меньше как двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, так и двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом субъекте Российской Федерации, где постоянно проживает гражданин-получатель".
Кроме того комитет отклонил поправки эсеров и коммунистов, которые предлагали, что объем расходов на образование и здравоохранение "не могут составлять менее 7% от объема валового внутреннего продукта РФ".
В ходе обсуждений комитет не поддержал еще одно предложение депутатов от СР: они подготовили поправку, согласно которой в РФ гарантируется "безвозмездное предоставление каждому желающему гражданину земельного участка площадью не менее одного гектара для строительства дома и ведения личного хозяйства".
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Конституция РФСергей МироновКПРФСправедливая РоссияГосдума РФГеннадий ЗюгановПолитика
Популярные комментарии
Вот вам и Конституция "справедливая." Значит, возраст пенсионный будут повышать. а прожиточный минимум понижать. Интересно, кто из депутатов как голосовал? "Страна должна знать своих героев".
3 марта, 19:20
Александр Невский
2700002
будем на пенсии выходить в 100 лет , или сразу на погост с работы, за что голосовать то тогда за какие поправки
3 марта, 19:20
Олег Страшнов
1600002
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