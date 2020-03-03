Кувейт потребует у граждан 10 стран справку об отсутствии коронавируса

ДОХА, 3 мар — РИА Новости. Управление по делам гражданской авиации Кувейта объявило, что граждане десяти стран, включая Индию, Египет, Турцию, Азербайджан, Грузию и Ливан, не смогут въехать в эмират без заверенной посольствами Кувейта справки об отсутствии у них нового коронавируса, говорится в сообщении управления в Twitter.

"В случае отсутствия такой справки пассажирам из этих стран запрещен въезд в Кувейт, они будут отправляться обратно в пункт вылета на тех же авиалиниях без оплаты в этом случае Кувейтом каких-либо финансовых издержек", — отметили в управлении.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано больше всего случаев заражения новым типом коронавируса из всех шести арабских стран Персидского залива.