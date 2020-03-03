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Туризм
2020-03-03T19:19+0300
https://ria.ru/20200303/1568055132.html
Кувейт потребует у граждан 10 стран справку об отсутствии коронавируса
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РИА Новости

Кувейт потребует у граждан 10 стран справку об отсутствии коронавируса

19:19 03.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГорода мира. Эль-Кувейт
Города мира. Эль-Кувейт
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ДОХА, 3 мар — РИА Новости. Управление по делам гражданской авиации Кувейта объявило, что граждане десяти стран, включая Индию, Египет, Турцию, Азербайджан, Грузию и Ливан, не смогут въехать в эмират без заверенной посольствами Кувейта справки об отсутствии у них нового коронавируса, говорится в сообщении управления в Twitter.
"В случае отсутствия такой справки пассажирам из этих стран запрещен въезд в Кувейт, они будут отправляться обратно в пункт вылета на тех же авиалиниях без оплаты в этом случае Кувейтом каких-либо финансовых издержек", — отметили в управлении.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано больше всего случаев заражения новым типом коронавируса из всех шести арабских стран Персидского залива.
По последним данным Минздрава Кувейта, в стране болеют 56 человек. Большинство из них заразились во время поездок в Иран.
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