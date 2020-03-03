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Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
ЧП в Шереметьево
2020-03-03T16:40+0300
https://ria.ru/20200303/1567989462.html
"Аэрофлот" увеличил премии руководству вопреки заявлению об их отмене
https://cdn25.img.ria.ru/images/153129/71/1531297184_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_cd32efa108838849e3c2d57154999160.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот" увеличил премии руководству вопреки заявлению об их отмене

16:40 03.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в 2019 году увеличила вознаграждение руководству на 38,1%, несмотря на заявление о лишении топ-менеджеров премий из-за майской катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево", следует из отчетности компании.
Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в июне 2019 года заявил, что топ-менеджеры "Аэрофлота" лишаются годовых премий из-за аварии самолета SSJ 100, произошедшей в мае 2019 года в московском аэропорту "Шереметьево".
"Вознаграждение ключевому руководящему персоналу (членам совета директоров и правления, а также руководству летного и наземного состава, обладающему полномочиями и ответственностью в вопросах руководства, контроля и планирования деятельности группы), включая заработную плату и премии, а также прочие компенсации за 12 месяцев 2019 года составило 2 138 миллиона рублей", - говорится в отчетности.
Там отмечается, что за 12 месяцев 2018 года премии составили 1,548 миллиарда рублей. Следовательно, в 2019 году вознаграждение выросло на 38,1%.
Самолет SSJ100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Основные версии ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на месте ЧП в аэропорту Шереметьево
7 мая 2019, 18:32ЧП в Шереметьево
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
27102830
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ЧП в ШереметьевоSukhoi Superjet 100 (SSJ100)АэрофлотВиталий СавельевНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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