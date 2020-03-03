"Аэрофлот" увеличил премии руководству вопреки заявлению об их отмене

"Вознаграждение ключевому руководящему персоналу (членам совета директоров и правления, а также руководству летного и наземного состава, обладающему полномочиями и ответственностью в вопросах руководства, контроля и планирования деятельности группы), включая заработную плату и премии, а также прочие компенсации за 12 месяцев 2019 года составило 2 138 миллиона рублей", - говорится в отчетности.

Там отмечается, что за 12 месяцев 2018 года премии составили 1,548 миллиарда рублей. Следовательно, в 2019 году вознаграждение выросло на 38,1%.

Самолет SSJ100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Основные версии ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.