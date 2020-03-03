"Аэрофлот" увеличил премии руководству вопреки заявлению об их отмене

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в 2019 году увеличила вознаграждение руководству на 38,1%, несмотря на заявление о лишении топ-менеджеров премий из-за майской катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево", следует из отчетности компании.
Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в июне 2019 года заявил, что топ-менеджеры "Аэрофлота" лишаются годовых премий из-за аварии самолета SSJ 100, произошедшей в мае 2019 года в московском аэропорту "Шереметьево".
"Вознаграждение ключевому руководящему персоналу (членам совета директоров и правления, а также руководству летного и наземного состава, обладающему полномочиями и ответственностью в вопросах руководства, контроля и планирования деятельности группы), включая заработную плату и премии, а также прочие компенсации за 12 месяцев 2019 года составило 2 138 миллиона рублей", - говорится в отчетности.
Там отмечается, что за 12 месяцев 2018 года премии составили 1,548 миллиарда рублей. Следовательно, в 2019 году вознаграждение выросло на 38,1%.
Самолет SSJ100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Основные версии ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.