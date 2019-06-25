Топ-менеджеры "Аэрофлота" не получат премии из-за аварии SSJ100

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" лишит годовых премий топ-менеджеров из-за аварии самолета SSJ100, сообщил гендиректор компании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров.
"В наших KPI менеджмента предусмотрено, что в случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась, топ-менеджмент лишается каких-либо вознаграждений по итогам работы за год", — сказал он.
Трагедия в Шереметьево
Самолет SSJ100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево после 28 минут полета.
При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза.
В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
Среди основных версий ЧП — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.