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РИА Новости

Топ-менеджеры "Аэрофлота" не получат премии из-за аварии SSJ100

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Следственный комитет РФСотрудники Следственного комитета РФ у обгоревшего фюзеляжа самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Сотрудники Следственного комитета РФ у обгоревшего фюзеляжа самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" лишит годовых премий топ-менеджеров из-за аварии самолета SSJ100, сообщил гендиректор компании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров.

"В наших KPI менеджмента предусмотрено, что в случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась, топ-менеджмент лишается каких-либо вознаграждений по итогам работы за год", — сказал он.

Трагедия в Шереметьево

Самолет SSJ100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево после 28 минут полета.
При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза.
В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
Среди основных версий ЧП — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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Обсудить 14
Sukhoi SuperjetАэрофлотВиталий СавельевШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
а свободы, там никто не должен лишиться?
25 июня, 15:38
КНКоля Николаев
3310001
ТОП менеджеры должны для начала сесть! Потом выплатить компенсации пострадавшим и купить новый самолет! А так же решить проблемы с подготовкой лётного состава внутри своей фирмы!
25 июня, 15:54
АААлександр А.
1611003
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