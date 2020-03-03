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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1567923696.html
Россия ответила на критику Турции о "гуманитарном кризисе" в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156269/88/1562698829_0:461:2821:2048_1036x0_80_0_0_11072cc46d2fa21969b9acc582085f7d.jpg
РИА Новости

Россия ответила на критику Турции о "гуманитарном кризисе" в Сирии

15:09 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии прокомментировали заявления Турции и США по гуманитарной обстановке в Идлибе.

"Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы "миллионных" потоках беженцев и "гуманитарном кризисе" в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельны", — сказал руководитель Центра контр-адмирал Олег Журавлев.

Он подчеркнул, что в течение последних лет проводится круглосуточное наблюдение за гуманитарной ситуацией на северо-западе Сирии.
По словам Журавлева, с начала года в Турцию из районов боевых действий переместились не более 35 тысяч человек, среди которых много членов семей боевиков. Кроме того, в зону проведения военной операции Анкары "Оливковая ветвь" переместились до 50 тысяч человек, в приграничные с Турцией районы — не более 100 тысяч человек.
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Руководитель Центра также подчеркнул, что объективные данные опровергают утверждения о том, что гуманитарный кризис в Идлибе спровоцировали действия сирийской армии.
В свою очередь, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди накануне сообщил РИА Новости, что за последние месяцы в Идлибе "было перемещено <…> около 900 тысяч человек". По его словам, в последние дни поток увеличился.
Также президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что скоро к границам Евросоюза двинутся миллионы беженцев. По его словам, "Запад должен разделить груз ответственности".

Обострение в Идлибе

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации российского Минобороны, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 36 турецких военных. Российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, безопасной эвакуации погибших и раненых на территорию Турции. В ведомстве подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Анкара не выполнила ряд ключевых обязательств по Идлибу. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года.
Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссийская Федерация (Россия)ТурцияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну да от турок, США и НАТО в целом никто никуда из Сирии не бежит.Встречают с цветами как воинов освободителей. Так же как в Ливии и Ираке
3 марта, 15:18
ASAlex Sergeev
2530003
Кто, кто такой Олег Журавлёв?? Оно обычно так и бывает "Многочисленные заявления всегда несостоятельны...".
3 марта, 15:29
Semen Ivanoff
3100219
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