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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T14:37+0300
https://ria.ru/20200302/1566728626.html
В ООН зафиксировали увеличение потока беженцев, покидающих Идлиб
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564250546_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_754fd1b9a93939c30f921bc7e2c67634.jpg
РИА Новости

В ООН зафиксировали увеличение потока беженцев, покидающих Идлиб

12:17 02.03.2020 (обновлено: 14:37 02.03.2020)
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© REUTERS / Mahmoud Hassano/File PhotoМестные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
© REUTERS / Mahmoud Hassano/File Photo
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
ЭР-РИЯД, 2 мар — РИА Новости. Поток людей, покидающих сирийский Идлиб, увеличился за последние дни, сообщил РИА Новости верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"Мы знаем, что в провинции Идлиб на севере страны (Сирии. — Прим. ред.) за последние несколько месяцев было перемещено, скажем, около 900 тысяч человек, но в последние несколько дней это ускорилось", — заявил Гранди на полях 2-го Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС России в этом районе не применялась.
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Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые — 73 нелегала.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
041304
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Обострение ситуации в ИдлибеФилиппо ГрандиИдлиб (мухафаза)СирияООНВ мире
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