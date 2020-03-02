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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T15:20+0300
https://ria.ru/20200302/1566862384.html
Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565521550_0:465:2730:2001_1036x0_80_0_0_a446b9837e3fa576769d8e74dd399dfd.jpg
РИА Новости

Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев

14:29 02.03.2020 (обновлено: 15:20 02.03.2020)
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© Sputnik / Elif SudagezerБеженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
© Sputnik / Elif Sudagezer
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
АНКАРА, 2 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.

"Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен. <…> Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с Меркель".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Тайип Эрдоган
Он не исключил проведение саммитов по Сирии с участием глав четырех-пяти государств.
В свою очередь, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил РИА Новости, что поток людей, покидающих Идлиб, в последние дни увеличился.
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После обострения ситуации в Идлибе турецкие власти заявили, что больше не смогут сдерживать потоки беженцев и открыли границы с Евросоюзом.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу накануне сообщил, что за субботу страну через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне покинули более 47 тысяч мигрантов, в воскресенье — более 76 тысяч.
ЕС и Турция в марте 2016 года согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривал, в частности, финансовую помощь Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации российского Минобороны, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 34 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, безопасной эвакуации погибших и раненых на территорию Турции. В ведомстве подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
54001610
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Обострение ситуации в ИдлибеЕвросоюзТурцияСирияРеджеп Тайип Эрдоган
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