Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев

Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции

Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции

© Sputnik / Elif Sudagezer Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции

АНКАРА, 2 мар — РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган , выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз , что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.

"Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен. <…> Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с Меркель". Тайип Эрдоган

Он не исключил проведение саммитов по Сирии с участием глав четырех-пяти государств.

В свою очередь, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил РИА Новости, что поток людей, покидающих Идлиб, в последние дни увеличился.

После обострения ситуации в Идлибе турецкие власти заявили, что больше не смогут сдерживать потоки беженцев и открыли границы с Евросоюзом.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу накануне сообщил, что за субботу страну через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне покинули более 47 тысяч мигрантов, в воскресенье — более 76 тысяч.

ЕС и Турция в марте 2016 года согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривал, в частности, финансовую помощь Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации российского Минобороны, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 34 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, безопасной эвакуации погибших и раненых на территорию Турции. В ведомстве подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.