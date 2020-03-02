Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев

АНКАРА, 2 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
"Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен. <…> Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с Меркель".
Он не исключил проведение саммитов по Сирии с участием глав четырех-пяти государств.
В свою очередь, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил РИА Новости, что поток людей, покидающих Идлиб, в последние дни увеличился.
После обострения ситуации в Идлибе турецкие власти заявили, что больше не смогут сдерживать потоки беженцев и открыли границы с Евросоюзом.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу накануне сообщил, что за субботу страну через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне покинули более 47 тысяч мигрантов, в воскресенье — более 76 тысяч.
ЕС и Турция в марте 2016 года согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривал, в частности, финансовую помощь Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации российского Минобороны, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 34 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, безопасной эвакуации погибших и раненых на территорию Турции. В ведомстве подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе