Ямал поделился с регионами опытом создания школ для кочевых народов

"Марина Кравец представила доклад об особенностях развития системы образования арктических регионов РФ на примере Ямала. В округе сегодня обучаются более 75 тысяч школьников, среди них более девяти тысяч – из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Из 38 тысяч детей дошкольного возраста более 3,5 тысячи детей – КМНС. Задача сохранения их идентичности и самобытности имеет особую значимость. Решить ее помогает региональный проект "Кочевая школа" как альтернативная форма дошкольного образования", - говорится в сообщении.