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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-03T15:04+0300
https://ria.ru/20200303/1567908363.html
Ямал поделился с регионами опытом создания школ для кочевых народов
https://cdn23.img.ria.ru/images/50826/24/508262423_0:130:3094:1870_1036x0_80_0_0_ab67871b07e396f1d3066a73ad8c7233.jpg
РИА Новости

Ямал поделился с регионами опытом создания школ для кочевых народов

14:51 03.03.2020 (обновлено: 15:04 03.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВиды Салехарда. Архивное фото
Виды Салехарда. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) представил на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации опыт создания кочевых школ, сообщает пресс-служба главы региона.
На заседании в Москве обсудили особенности развития систем образования арктических регионов страны. Ямал на федеральном уровне представили директор окружного департамента образования Марина Кравец и председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин. В дискуссии также приняли участие делегаты от Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Чукотки и Архангельской области.
"Марина Кравец представила доклад об особенностях развития системы образования арктических регионов РФ на примере Ямала. В округе сегодня обучаются более 75 тысяч школьников, среди них более девяти тысяч – из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Из 38 тысяч детей дошкольного возраста более 3,5 тысячи детей – КМНС. Задача сохранения их идентичности и самобытности имеет особую значимость. Решить ее помогает региональный проект "Кочевая школа" как альтернативная форма дошкольного образования", - говорится в сообщении.
Проект, существующий с 2012 года, позволил создать условия для организации учебы и воспитания детей тундровиков. В 2016 году он был презентован в ООН. Сейчас "кочевым образованием" охвачены свыше 200 детей, в местах кочевий работают 17 детских садов и школ.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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Как отметила руководитель департамента образования ЯНАО, правовая база для таких форм обучения создана только на уровне региона, однако опыт Ямала будет полезен и другим субъектам РФ.
"Предлагаем включить понятие "кочевое обучение" в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Важно определить правовой статус кочевой и малокомплектной школы и правовых норм, регулирующих особенности образовательной деятельности в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов", – приводятся в сообщении слова Кравец.
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