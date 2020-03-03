МВД Украины получило материалы о возможной слежке за чиновниками США

Ранее Нацполиция Украины возбудила ряд дел после заявления следователей палаты представителей конгресса США о возможной незаконной слежке за бывшим американским послом Мари Йованович . Утверждается, что незаконная слежка якобы велась частными лицами по заказу граждан США.

"МВД получило материалы о возможной незаконной слежке на Украине за должностными лицами США", - говорится в сообщении ведомства в Facebook . Отмечается, что эти материалы главе МВД Арсену Авакову передали депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский и адвокат Татьяна Костина.

Полученные материалы добавили к материалам дела, возбужденного ранее статье "нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, совершенное в отношении государственных или общественных деятелей, или совершенные должностным лицом, или с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации". Его расследованием занимается украинская полиция.

"Национальная полиция Украина будет реагировать на любые противоправные действия на территории Украины против американских чиновников. Это касается как обычных граждан США, так и должностных лиц американских государственных органов и дипломатов", - отмечается в сообщении.