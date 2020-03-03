МВД Украины получило материалы о возможной слежке за чиновниками США

КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины сообщило во вторник, что получило материалы о возможной незаконной слежке в стране за чиновниками из США.
Ранее Нацполиция Украины возбудила ряд дел после заявления следователей палаты представителей конгресса США о возможной незаконной слежке за бывшим американским послом Мари Йованович. Утверждается, что незаконная слежка якобы велась частными лицами по заказу граждан США.
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"МВД получило материалы о возможной незаконной слежке на Украине за должностными лицами США", - говорится в сообщении ведомства в Facebook. Отмечается, что эти материалы главе МВД Арсену Авакову передали депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский и адвокат Татьяна Костина.
Полученные материалы добавили к материалам дела, возбужденного ранее статье "нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, совершенное в отношении государственных или общественных деятелей, или совершенные должностным лицом, или с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации". Его расследованием занимается украинская полиция.
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"Национальная полиция Украина будет реагировать на любые противоправные действия на территории Украины против американских чиновников. Это касается как обычных граждан США, так и должностных лиц американских государственных органов и дипломатов", - отмечается в сообщении.
Йованович была уволена со своего поста в мае 2019 года в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее велась скоординированная кампания и президент Дональд Трамп якобы давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения.
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