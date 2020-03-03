Жириновский в телеграмме Эрдогану поддержал его политику по беженцам

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану со словами поддержки политики турецкого руководства в отношении беженцев.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.

"Мы давно предлагали Эрдогану - наша идея - пропустить беженцев в Европу... Это будет лучше... Мы направили телеграмму Эрдогану через посла Турции в Москве, что мы поддерживаем такие действия турецкого руководства", - заявил Жириновский журналистам.