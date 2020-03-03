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Жириновский в телеграмме Эрдогану поддержал его политику по беженцам
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РИА Новости

Жириновский в телеграмме Эрдогану поддержал его политику по беженцам

13:16 03.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что направил телеграмму президенту Турции Тайипу Эрдогану со словами поддержки политики турецкого руководства в отношении беженцев.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.
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"Мы давно предлагали Эрдогану - наша идея - пропустить беженцев в Европу... Это будет лучше... Мы направили телеграмму Эрдогану через посла Турции в Москве, что мы поддерживаем такие действия турецкого руководства", - заявил Жириновский журналистам.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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