В ГД прокомментировали планы США по испытанию гиперзвукового оружия

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не будет втягиваться в очередную гонку вооружений с США, но в целях защиты уже обладает гиперзвуковым оружием, которое США только испытывают, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны Майк Уайт сообщил, что США в этом году осуществят испытательные пуски сверхзвукового оружия. Кроме того, США планируют провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов.
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"Мы не собираемся втягиваться в очередной раз в гонку вооружений. Россия - мирная страна. Мы не собираемся ни на кого нападать, но мы должны обладать таким вооружением и военной техникой, чтобы на нас никто тоже не подумал нападать. Об этом президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий как раз и заявил", - сказал Красов.
Он также отметил, что вооружения США не превзойдут российские разработки, "потому что оно у нас есть, а они его только разрабатывают".
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