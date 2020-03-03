В ГД прокомментировали планы США по испытанию гиперзвукового оружия

"Мы не собираемся втягиваться в очередной раз в гонку вооружений. Россия - мирная страна. Мы не собираемся ни на кого нападать, но мы должны обладать таким вооружением и военной техникой, чтобы на нас никто тоже не подумал нападать. Об этом президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий как раз и заявил", - сказал Красов.