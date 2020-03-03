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2020-03-03T05:55+0300
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В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
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РИА Новости

В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия

05:55 03.03.2020
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CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. США планируют провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов, сообщил замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны Майк Уайт.
"Есть ряд вех, чтобы рассмотреть эти технические возможности и затем продемонстрировать эти возможности в серии испытательных полетов, двигаясь в сторону выбора предпочтительной итоговой концепции для разработки перехватчика… Мы ставим целью (срок проведения таких полетов) середину 2020-х годов", - сказал он журналистам.
Штаб-квартира Министерства обороны США
02:28
США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия
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Министерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
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