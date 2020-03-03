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2020-03-03T03:02+0300
https://ria.ru/20200303/1567380847.html
США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия
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РИА Новости

США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия

02:28 03.03.2020 (обновлено: 03:02 03.03.2020)
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CC BY 2.0 / brownpau / PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. США в этом году осуществят испытательные пуски сверхзвукового оружия, сообщил замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны Майк Уайт.

"Мы осуществим пуск разработки для ВМС и сухопутных сил из программы быстрого неядерного удара… Даты засекречены, но это будет позже в этом году", — сказал он журналистам.

По его словам, предстоящий эксперимент будет назван "Экспериментальный пуск номер два".
"Мы все еще проводим экспериментальные пуски перед тем, как перейти к тестированию прототипов вооружений", — добавил Уайт.
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При этом он признал, что они уже перешли от стадии разработки к созданию прототипов, следующей стадией будет переход от прототипов к закупке у разработчиков действующих систем вооружений.
Предстоящие испытания, по словам Уайта, призваны определить способность планирующего гиперзвукового корпуса "выполнять задачи, связанные с будущим назначением оружия". Он отказался сообщить подробности, сказав только, что "в ходе испытания будет продемонстрировано все, что можно, от и до".
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По словам Уайта, США десятилетиями опережали всех в гиперзвуковых технологиях, однако "последовательно принимали решение не применять это в вооружении".
"Русские и китайцы, честно говоря, сделали это несколько лет назад. Так что мы начали нашу работу и ускоряемся именно в части перехода к практическому использованию", — сказал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что у США есть большое количество "супербыстрых ракет", хотя ранее говорили о том, что пока ведутся только разработки гиперзвукового оружия.
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