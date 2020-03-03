В Петербурге неизвестный потребовал выкуп за похищенные номера машин

"Полицейскими Пушкинского района Петербурга проводится проверка по факту пропажи госзнаков с шести автомобилей в поселке Шушары, за которые неизвестный требовал выкуп", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, хозяева автомобилей с пропавшими номерами находили под стеклоочистителями записку с номером телефона. По этому номеру злоумышленник требовал у владельцев госзнаков выкуп за возвращение табличек в размере 999 рублей.