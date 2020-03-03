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В Петербурге неизвестный потребовал выкуп за похищенные номера машин
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РИА Новости

В Петербурге неизвестный потребовал выкуп за похищенные номера машин

11:34 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Неизвестный потребовал выкуп за похищенные госзнаки с шести автомобилей в Пушкинском районе Петербурга, полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейскими Пушкинского района Петербурга проводится проверка по факту пропажи госзнаков с шести автомобилей в поселке Шушары, за которые неизвестный требовал выкуп", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, хозяева автомобилей с пропавшими номерами находили под стеклоочистителями записку с номером телефона. По этому номеру злоумышленник требовал у владельцев госзнаков выкуп за возвращение табличек в размере 999 рублей.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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