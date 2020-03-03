Жителя Петербурга будут судить за ограбление банка с "пневматикой"

"По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый… ворвался в офис ПАО "Совкомбанк", после чего, угрожая сотрудникам кредитной организации пневматическим газобаллонным пистолетом, потребовал пройти вместе с ним к кассе и передать ему находящиеся там деньги. Завладев денежными средствами в размере 8,2 миллиона рублей, мужчина скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.