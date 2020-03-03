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Жителя Петербурга будут судить за ограбление банка с "пневматикой"
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РИА Новости

Жителя Петербурга будут судить за ограбление банка с "пневматикой"

11:21 03.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Молоточек судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, под угрозой пневматического пистолета заставившего сотрудников банка передать ему более 8 миллионов рублей, часть которых он затем потратил на покупку автомобиля, сообщает во вторник городская прокуратура.
"По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый… ворвался в офис ПАО "Совкомбанк", после чего, угрожая сотрудникам кредитной организации пневматическим газобаллонным пистолетом, потребовал пройти вместе с ним к кассе и передать ему находящиеся там деньги. Завладев денежными средствами в размере 8,2 миллиона рублей, мужчина скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
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Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, мужчина пополнил банковский счет своей матери, а также купил автомобиль. "Своими действиями местный житель легализовал 1,2 миллиона рублей", - отмечает надзорное ведомство.
Житель Петербурга обвиняется по статьям "разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере", а также "легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления".
Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу, информирует прокуратура Петербурга.
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Колпинский районСанкт-ПетербургСовкомбанкПроисшествия
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