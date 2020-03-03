Посол Ирана в России отметил успешность астанинского формата по Сирии

"Что касается Сирии, то существующий астанинский формат является очень успешным, мы должны быть привержены ему и продолжать сотрудничество",- сказал посол на встрече с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.

По его словам, существует "очень много недоброжелателей", которым не нравится такая степень сотрудничества. "Мы должны быть бдительны", - отметил Джалали.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как астанинский формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.