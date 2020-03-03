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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567728475.html
Посол Ирана в России отметил успешность астанинского формата по Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495997_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_28b37f0d7a39da5adf8bd6e8133af6c1.jpg
РИА Новости

Посол Ирана в России отметил успешность астанинского формата по Сирии

11:03 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Астанинский формат по урегулированию в Сирии успешен, его участникам нужно продолжить сотрудничать, заявил во вторник посол Ирана в России Казем Джалали.
"Что касается Сирии, то существующий астанинский формат является очень успешным, мы должны быть привержены ему и продолжать сотрудничество",- сказал посол на встрече с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.
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По его словам, существует "очень много недоброжелателей", которым не нравится такая степень сотрудничества. "Мы должны быть бдительны", - отметил Джалали.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как астанинский формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииРоссийская Федерация (Россия)Казем ДжалалиСовет Федерации РФКонстантин КосачевСирияИранВ мире
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