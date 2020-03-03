Проекты с Сербией исчисляются миллиардами долларов, заявил торгпред

БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. В крупнейшие энергетические и промышленные проекты России и Сербии вкладываются миллиарды долларов, объем сотрудничества продолжает расти, заявил в интервью РИА Новости глава Торгового представительства РФ Андрей Хрипунов.
В Казани 4-5 марта состоится заседание Межправительственной комиссии по российско-сербскому экономическому сотрудничеству. По данным торгпредства, промышленность и энергетика являются основными сферами взаимодействия Москвы и Белграда. Так, приход Газпрома позволил превратить НИС (Нефтяная индустрия Сербии) в основной источник пополнения сербского бюджета - порядка 15% поступлений приходится на эту компанию.
"Это и глобальные стратегические проекты – продолжение "Турецкого потока", расширение подземного газохранилища Банатски-Двор, сооружение и модернизация НПЗ Панчево. В области электроэнергетики большие перспективы. "Силовые машины" активно здесь работают уже много лет, хорошо себя зарекомендовали. Они завершают реконструкцию ГЭС Джердап-1, в перспективе модернизация ГЭС Джердап-2", - сообщил Хрипунов агентству.
Глава торгового представительства РФ указал, что "Газпром энергохолдинг" ведет строительство ТЭС Панчево мощностью 200 мегаватт и что рассматривается возможность строительства парогазовых станций в городе Крагуевац и других сербских городах.
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"Стоимость перечисленных проектов можно исчислять миллиардами долларов. Такие крупные проекты помогают развиваться и сербской экономике", - подчеркнул руководитель торгпредства.
Он также отметил развитие проектов в области высоких технологий и инноваций. По словам Хрипунова принята дорожная карта по строительству РЖД единого диспетчерского центра по движению поездов для национальных железных дорог в Сербии. Также разработана дорожная карта по сооружению в стране Центра ядерной науки, технологий и инноваций по линии "Росатома".