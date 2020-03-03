Проекты с Сербией исчисляются миллиардами долларов, заявил торгпред

БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. В крупнейшие энергетические и промышленные проекты В крупнейшие энергетические и промышленные проекты России Сербии вкладываются миллиарды долларов, объем сотрудничества продолжает расти, заявил в интервью РИА Новости глава Торгового представительства РФ Андрей Хрипунов

Казани 4-5 марта состоится заседание Межправительственной комиссии по российско-сербскому экономическому сотрудничеству. По данным торгпредства, промышленность и энергетика являются основными сферами взаимодействия Москвы и Белграда. Так, приход Газпрома позволил превратить НИС (Нефтяная индустрия Сербии) в основной источник пополнения сербского бюджета - порядка 15% поступлений приходится на эту компанию.

"Это и глобальные стратегические проекты – продолжение "Турецкого потока", расширение подземного газохранилища Банатски-Двор, сооружение и модернизация НПЗ Панчево. В области электроэнергетики большие перспективы. "Силовые машины" активно здесь работают уже много лет, хорошо себя зарекомендовали. Они завершают реконструкцию ГЭС Джердап-1, в перспективе модернизация ГЭС Джердап-2", - сообщил Хрипунов агентству.

Глава торгового представительства РФ указал, что "Газпром энергохолдинг" ведет строительство ТЭС Панчево мощностью 200 мегаватт и что рассматривается возможность строительства парогазовых станций в городе Крагуевац и других сербских городах.

"Стоимость перечисленных проектов можно исчислять миллиардами долларов. Такие крупные проекты помогают развиваться и сербской экономике", - подчеркнул руководитель торгпредства.