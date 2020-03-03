Андрей Хрипунов: "Турецкий поток" принесет Сербии 180 млн евро в год

В начале марта в Казани пройдет заседание межправительственной комиссии России и Сербии по экономическому сотрудничеству. В преддверии этой встречи глава торгового представительства РФ в Белграде Андрей Хрипунов рассказал в интервью РИА Новости, что принесет Сербии продолжение "Турецкого потока", какие российские инновации востребованы у сербской стороны, какую выгоду сербские производители получают от санкций Запада в отношении РФ.

— Через несколько дней в России состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеств. Какие вопросы будут на повестке дня?

— Четвертого и пятого марта состоится заседание межправкомиссии. Проводим мы ее в Казани, планирую быть в составе российской делегации.

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить совокупный несырьевой и неэнергетический экспорт к концу 2024 года до 250 миллиардов долларов. В настоящее время он оценивается порядка 125 миллиардов долларов, к концу 2024 года его надо увеличить практически вдвое.

Мы рассматриваем возможность прихода в Сербию новых российских компаний, и на МПК будем говорить, в частности, о возможных поставках российской продукции автопрома. Речь идет прежде всего о городском транспорте – автобусах, троллейбусах, трамваях. Это позволит закрепиться нашим компаниям на сербском рынке. Как показывают переговоры и практика, наша техника качественная и конкурентоспособная.

Сербский рынок дает возможность совместного выхода на рынки других стран. Через Сербию в Россию заходят многие компании, в том числе из стран, присоединившихся к санкциям. Например, компания из Словении Gorenje, возможно, одна из первых открыла здесь три-четыре фабрики. Для Сербии это создание новых рабочих мест, уплата налогов в бюджет. Итальянские фирмы также локализуют здесь свои производства, и все это идет на российский рынок.

Мы тоже рассматриваем Сербию как место выхода на рынки других стран. Планируем обсудить на межправкомиссии вопросы локализации производств из РФ в Сербии, рассмотреть, в каких секторах и сферах оно могло бы работать. Будем говорить и о совершенствовании нашей договорно-правовой базы.

— Основой российского присутствия в экономике Сербии остается энергетика?

— Промышленность и энергетика — основные моменты нашего двустороннего сотрудничества. В области энергетики наше взаимодействие развивается довольно динамично. Приход Газпрома позволил превратить НИС (Нефтяная индустрия Сербии) в основной источник пополнения сербского бюджета — порядка 15% поступлений в бюджет формируется налоговыми отчислениями этой компании.

Это и глобальные стратегические проекты – продолжение "Турецкого потока", расширение подземного газохранилища Банатски-Двор, сооружение и модернизация НПЗ Панчево. В области электроэнергетики большие перспективы. "Силовые машины" активно здесь работают уже много лет, хорошо себя зарекомендовали. Они завершают реконструкцию ГЭС "Джердап – 1", в перспективе модернизация ГЭС "Джердап – 2".

"Газпром энергохолдинг" ведет строительство ТЭС "Панчево" мощностью 200 мегаватт. Рассматривается возможность строительства парогазовых станций в Сербии. Первая из них планируется в городе Крагуевац. Затем такие станции, возможно, будут построены в городах Белград, Ниш, Нови-Сад.

Стоимость перечисленных проектов можно исчислять миллиардами долларов. Такие крупные проекты помогают развиваться и сербской экономике. В прошлом году рост ВВП в Сербии составил около 4,2%, и сегодня Сербия по этому показателю является наиболее растущей экономикой Европы.

— Прокладка трубопровода через Сербию от границы Болгарии до Венгрии для приема газа из "Турецкого потока" практически завершена, в плане строительство компрессорной станции. Каковы дальнейшие перспективы проекта?

— Основная и наиболее трудоемкая часть работ по прокладке магистрального газопровода на территории Сербии завершена. Надеюсь, что скоро трубопровод заполнит голубое топливо. Страна становится транзитным государством, и в соответствии с заявленными объемами прокачки природного газа ежегодные поступления в бюджет составят около 180 миллионов евро.

Говорим о доходах от транзита, но речь идет еще и о стимулировании роста промышленности, строительстве новых парогазовых станций, переводе городского транспорта на газ, в перспективе и части железнодорожного транспорта. Наряду с этим открываются хорошие перспективы перевода большинства предприятий на более дешевое и что очень важно — более экологичное топливо.

Переход предприятий и частных хозяйств на газ, снижение объемов использования угля и мазута, отказ от использования древесины при отоплении домов дают огромные возможности для улучшения и оздоровления экологической системы страны. В Сербии из-за использования твердых видов топлива предприятиями и домовладениями, к сожалению, воздух загрязнен. От этого, по-моему, надо уже отказываться.

— В ходе визита Путина в январе 2019 года крупнейшие высокотехнологичные компании РФ представили свои инновационные проекты руководству Сербии. Есть ли конкретные результаты?

— В ходе визита президента был придан мощный импульс развитию сотрудничеству в области высоких технологий и инноваций. С сербскими партнерами были заключены соглашения о таком сотрудничестве. Среди заинтересованных в сотрудничестве ведущие компании в этой отрасли – "Роскосмос", "Россети", "Ростех", "Росатом", сербские делегации неоднократно посещали Сколково.

Разработана дорожная карта по строительству РЖД единого диспетчерского центра по движению поездов для национальных железных дорог в Сербии. Есть дорожная карта по сооружению Центра ядерной науки, технологии и инноваций по линии Росатома. О конкретных сроках говорить рановато, пусть об этом сообщит сама компания. Планы реальные, амбициозные. Очень надеемся, что в самое ближайшее время мы станем свидетелями более активного развития этого проекта.

Мы рассчитываем, что будут появляться и новые проекты. Так, например, положено начало деятельности в Сербии компании BL Group с новыми технологиями в области освещения улиц, дорог, зданий и сооружений. На мемориальном комплексе освободителям Белграда ими выполнено освещение, начаты новые проекты. Компания в том числе будет заниматься освещением крупнейшего православного храма Святого Саввы в Белграде.

У нас есть специальная группа по стратегическому сотрудничеству в области цифровизации, которую с сербской стороны возглавляет министр по инновациям Ненад Попович, а с российской — замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров. В ближайшее время мы планируем провести заседание этой группы, и те решения, которые будут приняты, дадут дополнительный импульс развитию сотрудничеству в области инноваций и высоких технологий.

— Насколько удалось Сербии из-за санкций Запада выиграть на поставках продукции в Россию?

— Сербский экспорт в РФ прошлом году достиг отметки в один миллиард долларов. Сразу же после введения санкций Запада в отношении РФ совместно с Торгово-промышленной палатой Сербии был создан координационный центр по оказанию помощи и поддержки сербским производителям при выходе на российский рынок. Сербским производителям разъясняли, в какие регионы и какую продукцию лучше поставлять, как проходить таможенную очистку, санитарный контроль, сертифицировать предприятие и продукцию.

В сельском хозяйстве у нас очень хорошо развивается сотрудничество. За небольшой период времени сербским компаниям удалось увеличить объемы своих поставок в Россию. Следует отметить, что поставки продуктов питания возросли более чем в два раза и достигли отметки в 400 миллионов долларов. Важно отметить, что речь идет не о каких-то разовых поставках, а именно о долгосрочном закреплении сербских поставщиков в определенных нишах. Это яблоки, мороженые ягоды, сыры, продукты мясопереработки. Налажены хорошие контакты с Минсельхозом Сербии, который напрямую взаимодействует с Россельхознадзором и другими контролирующим органами.

Есть перспективы увеличения поставок сербских товаров в Россию. Помимо продуктов питания, сельхозпродукции, речь идет о машинном оборудовании, бытовой технике, кранах, насосах, лекарственных препаратах, автопокрышках, моющих средствах, предметах одежды, обуви, стройматериалах и бумажных изделиях. Линейка поставляемой сербской продукции в Россию диверсифицируется и увеличивается.

Нам в 2019 году удалось согласовать и подписать соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и ЕАЭС. Оно еще не вступило в силу, сейчас проходит процедура ратификации в государствах-членах союза. Мы надеемся, что в этом году оно вступит в силу и это станет дополнительным стимулом для использования открывающихся возможностей. Например, есть ряд сербских предприятий, которые инвестируют в России и создают там свои представительства и дочерние фирмы.