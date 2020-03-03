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2020-03-03T12:14+0300
https://ria.ru/20200303/1566968570.html
Андрей Хрипунов: "Турецкий поток" принесет Сербии 180 млн евро в год
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РИА Новости

Андрей Хрипунов: "Турецкий поток" принесет Сербии 180 млн евро в год

11:00 03.03.2020 (обновлено: 12:14 03.03.2020)
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© Фото предоставлено Андреем ХрипуновымГлава торгового представительства России в Сербии Андрей Хрипунов
Глава торгового представительства России в Сербии Андрей Хрипунов
© Фото предоставлено Андреем Хрипуновым
В начале марта в Казани пройдет заседание межправительственной комиссии России и Сербии по экономическому сотрудничеству. В преддверии этой встречи глава торгового представительства РФ в Белграде Андрей Хрипунов рассказал в интервью РИА Новости, что принесет Сербии продолжение "Турецкого потока", какие российские инновации востребованы у сербской стороны, какую выгоду сербские производители получают от санкций Запада в отношении РФ.
— Через несколько дней в России состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеств. Какие вопросы будут на повестке дня?
— Четвертого и пятого марта состоится заседание межправкомиссии. Проводим мы ее в Казани, планирую быть в составе российской делегации.
Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить совокупный несырьевой и неэнергетический экспорт к концу 2024 года до 250 миллиардов долларов. В настоящее время он оценивается порядка 125 миллиардов долларов, к концу 2024 года его надо увеличить практически вдвое.
Мы рассматриваем возможность прихода в Сербию новых российских компаний, и на МПК будем говорить, в частности, о возможных поставках российской продукции автопрома. Речь идет прежде всего о городском транспорте – автобусах, троллейбусах, трамваях. Это позволит закрепиться нашим компаниям на сербском рынке. Как показывают переговоры и практика, наша техника качественная и конкурентоспособная.
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Сербский рынок дает возможность совместного выхода на рынки других стран. Через Сербию в Россию заходят многие компании, в том числе из стран, присоединившихся к санкциям. Например, компания из Словении Gorenje, возможно, одна из первых открыла здесь три-четыре фабрики. Для Сербии это создание новых рабочих мест, уплата налогов в бюджет. Итальянские фирмы также локализуют здесь свои производства, и все это идет на российский рынок.
Мы тоже рассматриваем Сербию как место выхода на рынки других стран. Планируем обсудить на межправкомиссии вопросы локализации производств из РФ в Сербии, рассмотреть, в каких секторах и сферах оно могло бы работать. Будем говорить и о совершенствовании нашей договорно-правовой базы.
— Основой российского присутствия в экономике Сербии остается энергетика?
— Промышленность и энергетика — основные моменты нашего двустороннего сотрудничества. В области энергетики наше взаимодействие развивается довольно динамично. Приход Газпрома позволил превратить НИС (Нефтяная индустрия Сербии) в основной источник пополнения сербского бюджета — порядка 15% поступлений в бюджет формируется налоговыми отчислениями этой компании.
Это и глобальные стратегические проекты – продолжение "Турецкого потока", расширение подземного газохранилища Банатски-Двор, сооружение и модернизация НПЗ Панчево. В области электроэнергетики большие перспективы. "Силовые машины" активно здесь работают уже много лет, хорошо себя зарекомендовали. Они завершают реконструкцию ГЭС "Джердап – 1", в перспективе модернизация ГЭС "Джердап – 2".
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"Газпром энергохолдинг" ведет строительство ТЭС "Панчево" мощностью 200 мегаватт. Рассматривается возможность строительства парогазовых станций в Сербии. Первая из них планируется в городе Крагуевац. Затем такие станции, возможно, будут построены в городах Белград, Ниш, Нови-Сад.
Стоимость перечисленных проектов можно исчислять миллиардами долларов. Такие крупные проекты помогают развиваться и сербской экономике. В прошлом году рост ВВП в Сербии составил около 4,2%, и сегодня Сербия по этому показателю является наиболее растущей экономикой Европы.
— Прокладка трубопровода через Сербию от границы Болгарии до Венгрии для приема газа из "Турецкого потока" практически завершена, в плане строительство компрессорной станции. Каковы дальнейшие перспективы проекта?
— Основная и наиболее трудоемкая часть работ по прокладке магистрального газопровода на территории Сербии завершена. Надеюсь, что скоро трубопровод заполнит голубое топливо. Страна становится транзитным государством, и в соответствии с заявленными объемами прокачки природного газа ежегодные поступления в бюджет составят около 180 миллионов евро.
Говорим о доходах от транзита, но речь идет еще и о стимулировании роста промышленности, строительстве новых парогазовых станций, переводе городского транспорта на газ, в перспективе и части железнодорожного транспорта. Наряду с этим открываются хорошие перспективы перевода большинства предприятий на более дешевое и что очень важно — более экологичное топливо.
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Переход предприятий и частных хозяйств на газ, снижение объемов использования угля и мазута, отказ от использования древесины при отоплении домов дают огромные возможности для улучшения и оздоровления экологической системы страны. В Сербии из-за использования твердых видов топлива предприятиями и домовладениями, к сожалению, воздух загрязнен. От этого, по-моему, надо уже отказываться.
— В ходе визита Путина в январе 2019 года крупнейшие высокотехнологичные компании РФ представили свои инновационные проекты руководству Сербии. Есть ли конкретные результаты?
— В ходе визита президента был придан мощный импульс развитию сотрудничеству в области высоких технологий и инноваций. С сербскими партнерами были заключены соглашения о таком сотрудничестве. Среди заинтересованных в сотрудничестве ведущие компании в этой отрасли – "Роскосмос", "Россети", "Ростех", "Росатом", сербские делегации неоднократно посещали Сколково.
Разработана дорожная карта по строительству РЖД единого диспетчерского центра по движению поездов для национальных железных дорог в Сербии. Есть дорожная карта по сооружению Центра ядерной науки, технологии и инноваций по линии Росатома. О конкретных сроках говорить рановато, пусть об этом сообщит сама компания. Планы реальные, амбициозные. Очень надеемся, что в самое ближайшее время мы станем свидетелями более активного развития этого проекта.
Мы рассчитываем, что будут появляться и новые проекты. Так, например, положено начало деятельности в Сербии компании BL Group с новыми технологиями в области освещения улиц, дорог, зданий и сооружений. На мемориальном комплексе освободителям Белграда ими выполнено освещение, начаты новые проекты. Компания в том числе будет заниматься освещением крупнейшего православного храма Святого Саввы в Белграде.
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У нас есть специальная группа по стратегическому сотрудничеству в области цифровизации, которую с сербской стороны возглавляет министр по инновациям Ненад Попович, а с российской — замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров. В ближайшее время мы планируем провести заседание этой группы, и те решения, которые будут приняты, дадут дополнительный импульс развитию сотрудничеству в области инноваций и высоких технологий.
— Насколько удалось Сербии из-за санкций Запада выиграть на поставках продукции в Россию?
— Сербский экспорт в РФ прошлом году достиг отметки в один миллиард долларов. Сразу же после введения санкций Запада в отношении РФ совместно с Торгово-промышленной палатой Сербии был создан координационный центр по оказанию помощи и поддержки сербским производителям при выходе на российский рынок. Сербским производителям разъясняли, в какие регионы и какую продукцию лучше поставлять, как проходить таможенную очистку, санитарный контроль, сертифицировать предприятие и продукцию.
В сельском хозяйстве у нас очень хорошо развивается сотрудничество. За небольшой период времени сербским компаниям удалось увеличить объемы своих поставок в Россию. Следует отметить, что поставки продуктов питания возросли более чем в два раза и достигли отметки в 400 миллионов долларов. Важно отметить, что речь идет не о каких-то разовых поставках, а именно о долгосрочном закреплении сербских поставщиков в определенных нишах. Это яблоки, мороженые ягоды, сыры, продукты мясопереработки. Налажены хорошие контакты с Минсельхозом Сербии, который напрямую взаимодействует с Россельхознадзором и другими контролирующим органами.
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Есть перспективы увеличения поставок сербских товаров в Россию. Помимо продуктов питания, сельхозпродукции, речь идет о машинном оборудовании, бытовой технике, кранах, насосах, лекарственных препаратах, автопокрышках, моющих средствах, предметах одежды, обуви, стройматериалах и бумажных изделиях. Линейка поставляемой сербской продукции в Россию диверсифицируется и увеличивается.
Нам в 2019 году удалось согласовать и подписать соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и ЕАЭС. Оно еще не вступило в силу, сейчас проходит процедура ратификации в государствах-членах союза. Мы надеемся, что в этом году оно вступит в силу и это станет дополнительным стимулом для использования открывающихся возможностей. Например, есть ряд сербских предприятий, которые инвестируют в России и создают там свои представительства и дочерние фирмы.
Несмотря на падение цен на энергоносители, есть все основания ожидать, что в 2020 году товарооборот РФ и Сербии, который в 2019 году составил около 3,6 миллиарда долларов, вырастет и мы сможем выйти на новые уровни сотрудничества не только в плане классических поставок, но и российско-сербской кооперации с выходом на третьи рынки.
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Андрей ХрипуновТурецкий потокГазпромМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинСербияЕвропаВенгрияИнтервью - АвторыЭкономика
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