Российский торгпред оценил размер дохода Сербии от "Турецкого потока"

Президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле. Архивное фото

Президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле

БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Продолжение газопровода " Продолжение газопровода " Турецкий поток " через Сербию принесет стране 180 миллионов евро в год дохода от транзита газа, поможет развитию экономики и улучшению экологии, заявил в интервью РИА Новости глава Торгового представительства РФ Андрей Хрипунов.

Президент Сербии Александр Вучич в январе заявил РИА Новости, что Сербия надеется до конца 2020 года получить первый газ из "Турецкого потока". Компания Srbijagas ("Сербиягаз") в конце декабря завершила укладку сербского продолжения газопровода "Турецкий поток" от границы Болгарии до Венгрии.

"Надеюсь, что скоро трубопровод заполнит голубое топливо. Страна становится транзитным государством, и в соответствии с заявленными объемами прокачки природного газа ежегодные поступления в бюджет составят около 180 миллионов евро", - сообщил Хрипунов агентству.

По его словам, речь идет и о стимулировании роста промышленности, строительстве новых парогазовых станций, переводе городского транспорта на газ. Наряду с этим открываются перспективы перевода большинства сербских предприятий на более дешевое и экологичное топливо.

"Переход предприятий и частных хозяйств на газ, снижение объемов использования угля и мазута, отказ от использования древесины при отоплении домов дают огромные возможности для улучшения и оздоровления экологической системы страны. В Сербии из-за использования твердых видов топлива предприятиями и домовладениями, к сожалению, воздух загрязнен", - отметил руководитель торгпредства РФ.