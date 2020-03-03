Российский торгпред оценил размер дохода Сербии от "Турецкого потока"

БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Продолжение газопровода "Турецкий поток" через Сербию принесет стране 180 миллионов евро в год дохода от транзита газа, поможет развитию экономики и улучшению экологии, заявил в интервью РИА Новости глава Торгового представительства РФ Андрей Хрипунов.
Президент Сербии Александр Вучич в январе заявил РИА Новости, что Сербия надеется до конца 2020 года получить первый газ из "Турецкого потока". Компания Srbijagas ("Сербиягаз") в конце декабря завершила укладку сербского продолжения газопровода "Турецкий поток" от границы Болгарии до Венгрии.
"Надеюсь, что скоро трубопровод заполнит голубое топливо. Страна становится транзитным государством, и в соответствии с заявленными объемами прокачки природного газа ежегодные поступления в бюджет составят около 180 миллионов евро", - сообщил Хрипунов агентству.
По его словам, речь идет и о стимулировании роста промышленности, строительстве новых парогазовых станций, переводе городского транспорта на газ. Наряду с этим открываются перспективы перевода большинства сербских предприятий на более дешевое и экологичное топливо.
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"Переход предприятий и частных хозяйств на газ, снижение объемов использования угля и мазута, отказ от использования древесины при отоплении домов дают огромные возможности для улучшения и оздоровления экологической системы страны. В Сербии из-за использования твердых видов топлива предприятиями и домовладениями, к сожалению, воздух загрязнен", - отметил руководитель торгпредства РФ.
Газопровод "Турецкий поток" был запущен в начале января. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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