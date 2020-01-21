Вучич назвал сроки получения первого газа из "Турецкого потока"

ДАВОС, 21 янв - РИА Новости, Мария Князева. Сербия надеется до конца года получить первый газ из "Турецкого потока", сообщил РИА Новости президент Сербии Александр Вучич.
"Я надеюсь, до конца года. Мы сделали нашу работу... теперь мы ждем, что болгарская сторона завершит свою работу и соединит трубопроводы. И тогда, надеюсь, мы получим первые объемы газа к концу года", - сказал он.
20 января, 16:34Сказано в эфиреВоенный эксперт: в Сербии к российскому вооружению – большое довериеСербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1", сообщил источник. Как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, отношения наших стран в военной сфере очень тесные и надежные.
"Говорят, сентябрь, но я всегда скептичен, поэтому говорю - до конца года. Это будет огромная, огромная и очень важная новость для наших граждан, а также для промышленности", - добавил Вучич.