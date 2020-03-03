Греция опровергла слова Эрдогана о гибели двух мигрантов на границе

АФИНЫ, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас опроверг заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что греческие пограничники якобы убили двух мигрантов на границе.
Эрдоган на совместной пресс-конференции в Анкаре с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявил, что в понедельник греческие военные убили двух мигрантов и тяжело ранили одного при попытке пересечь турецко-греческую границу.
"Греческие пограничные силы не стреляли ни в кого, кто пытался незаконно проникнуть в Грецию. Иное является не более чем грубой и преднамеренной дезинформацией: фейк ньюс", - написал Петсас в своем аккаунте в Twitter, снабдив надпись тегом "фейк", "Турецкая пропаганда".
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
По предварительным данным, за три дня с пятницы было пресечено более 24 тысяч попыток нарушения границы, арестованы 183 человека.
Европа переживает самый серьезный миграционный кризис в последние годы. Это связано прежде всего с конфликтами на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В 2016 году ЕС согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом - оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". Эрдоган позже обвинил ЕС в невыполнении обязательств по финансовой помощи в рамках миграционной сделки.