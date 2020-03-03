В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне

"Соотечественники попали в сложную ситуацию - они были задержаны в аэропорту Ичхон города Сеула, в связи с подозрением, что целью их прибытия является занятие нелегальной трудовой деятельностью, и (они) более суток находились в изоляции в неприспособленном помещении (спали на стульях и деревянных скамейках)", - сообщил РИА Новости Юрий Мельников.