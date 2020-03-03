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В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
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РИА Новости

В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне

06:04 03.03.2020
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CC BY 3.0 / 우 한길 (HK Woo) / 인천 국제 공항Сад в международном аэропорту Инчхон в Сеуле
Сад в международном аэропорту Инчхон в Сеуле
CC BY 3.0 / 우 한길 (HK Woo) / 인천 국제 공항
Сад в международном аэропорту Инчхон в Сеуле. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Накануне все задержанные в аэропорту Сеула вернулись в Россию, многие провели почти неделю в изолированном помещении, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников.
Россияне из разных городов, в том числе из Владивостока (всего 31 человек), прибывшие в Республику Корея 26 февраля, были задержаны в аэропорту Ичхон по подозрению в нелегальной трудовой деятельности. Среди них был житель Владивостока, родственники которого обратились за помощью в службу уполномоченного по правам человека в Приморском крае.
"Соотечественники попали в сложную ситуацию - они были задержаны в аэропорту Ичхон города Сеула, в связи с подозрением, что целью их прибытия является занятие нелегальной трудовой деятельностью, и (они) более суток находились в изоляции в неприспособленном помещении (спали на стульях и деревянных скамейках)", - сообщил РИА Новости Юрий Мельников.
Он добавил, что сразу было подготовлено обращение в представительство МИД России во Владивостоке, после которого "приняты меры по освобождению граждан России".
"В ночь на 27 февраля часть из них (задержанных - ред.) вернулась в Россию, возвращение остальных находилось на контроле представительства МИД во Владивостоке и посольства России в Сеуле. Вчера все соотечественники вернулись на Родину", - сообщил собеседник агентства.
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
26 февраля, 07:42
Половину рейса Сеул-Нанкин изолировали из-за подозрения на коронавирус
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Южная КореяСеулВладивостокРоссияПриморский крайОбщество
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