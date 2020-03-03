В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Накануне все задержанные в аэропорту Сеула вернулись в Россию, многие провели почти неделю в изолированном помещении, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников.
Россияне из разных городов, в том числе из Владивостока (всего 31 человек), прибывшие в Республику Корея 26 февраля, были задержаны в аэропорту Ичхон по подозрению в нелегальной трудовой деятельности. Среди них был житель Владивостока, родственники которого обратились за помощью в службу уполномоченного по правам человека в Приморском крае.
"Соотечественники попали в сложную ситуацию - они были задержаны в аэропорту Ичхон города Сеула, в связи с подозрением, что целью их прибытия является занятие нелегальной трудовой деятельностью, и (они) более суток находились в изоляции в неприспособленном помещении (спали на стульях и деревянных скамейках)", - сообщил РИА Новости Юрий Мельников.
Он добавил, что сразу было подготовлено обращение в представительство МИД России во Владивостоке, после которого "приняты меры по освобождению граждан России".
"В ночь на 27 февраля часть из них (задержанных - ред.) вернулась в Россию, возвращение остальных находилось на контроле представительства МИД во Владивостоке и посольства России в Сеуле. Вчера все соотечественники вернулись на Родину", - сообщил собеседник агентства.