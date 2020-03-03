Канделаки объяснила, почему Little Big победит на Евровидении

"Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений "Скибиди". Во-вторых, "Евровидение" – это фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали. В-третьих, тут вам и хитовость, и эпатаж, и какой-то запредельный драйв", – написала Канделаки в своем телеграм-канале.