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Культура
2020-03-03T00:32+0300
https://ria.ru/20200303/1567260272.html
Канделаки объяснила, почему Little Big победит на Евровидении
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РИА Новости

Канделаки объяснила, почему Little Big победит на Евровидении

00:32 03.03.2020
60366
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки назвала выбор Little Big в качестве участника от России на Евровидении "ударом под дых", отметив, что у группы есть все шансы на победу.
Как ранее сообщили в пресс-службе Первого канала, Little Big представит Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме. В ближайшие дни состоится премьера песни, с которой группа выступит на международном песенном конкурсе.
По мнению телеведущей, есть три фактора, которые гарантируют успех группы Little Big на Евровидении.

"Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений "Скибиди". Во-вторых, "Евровидение" – это фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали. В-третьих, тут вам и хитовость, и эпатаж, и какой-то запредельный драйв", – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Солист группы Little Big Илья Прусикин пообещал удивить поклонников выступлением на международном песенном конкурсе.
Евровидение пройдет 12-16 мая. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Вчера, 22:37
Рудковская оценила шансы Little Big на победу на Евровидении
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КультураЕвровидение-2020Ильич (Илья Прусикин)Little BigМузыкаШоу-бизнесТина КанделакиЕвровидениеРоттердамНидерландыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Little Big - красавцы!!!
3 марта, 00:38
Habitante Urbano
25301826
А оно нам надо?
3 марта, 01:20
sshef
4600007
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