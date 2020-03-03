Канделаки объяснила, почему Little Big победит на Евровидении

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Телеведущая Тина Канделаки назвала выбор Little Big в качестве участника от России на Евровидении "ударом под дых", отметив, что у группы есть все шансы на победу.
Как ранее сообщили в пресс-службе Первого канала, Little Big представит Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме. В ближайшие дни состоится премьера песни, с которой группа выступит на международном песенном конкурсе.
По мнению телеведущей, есть три фактора, которые гарантируют успех группы Little Big на Евровидении.
"Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений "Скибиди". Во-вторых, "Евровидение" – это фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали. В-третьих, тут вам и хитовость, и эпатаж, и какой-то запредельный драйв", – написала Канделаки в своем телеграм-канале.
Солист группы Little Big Илья Прусикин пообещал удивить поклонников выступлением на международном песенном конкурсе.
Евровидение пройдет 12-16 мая. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.