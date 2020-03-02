Группа Little Big пообещала удивить зрителей на Евровидении

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группа Little Big пообещала удивить поклонников выступлением на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".
"Это большая ответственность, потому что мы представляем Россию. Поначалу мы радовались, потом пришел прям страх, потому что надежд всегда много, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие для любой группы - планетарного масштаба", - рассказал основатель и солист группы Little Big Илья Прусикин в эфире "Первого канала".
"Юмор у нас в крови, без него невозможно жить. Песня будет веселой, не беспокойтесь за хореографию, у нас все тип-топ. Мы вам обещаем, вы будете удивлены", - заключил он.
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. По планам, первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая и финал – 16 мая.