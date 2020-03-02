Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-03T05:25+0300
https://ria.ru/20200302/1567163422.html
Группа Little Big пообещала удивить зрителей на Евровидении
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567162640_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9bec4a3abaabfbbead32e0636dcf3991.jpg
РИА Новости

Группа Little Big пообещала удивить зрителей на Евровидении

22:57 02.03.2020 (обновлено: 05:25 03.03.2020)
6272
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонцерт группы Little Big в Москве
Концерт группы Little Big в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Концерт группы Little Big в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группа Little Big пообещала удивить поклонников выступлением на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".
"Это большая ответственность, потому что мы представляем Россию. Поначалу мы радовались, потом пришел прям страх, потому что надежд всегда много, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие для любой группы - планетарного масштаба", - рассказал основатель и солист группы Little Big Илья Прусикин в эфире "Первого канала".
"Юмор у нас в крови, без него невозможно жить. Песня будет веселой, не беспокойтесь за хореографию, у нас все тип-топ. Мы вам обещаем, вы будете удивлены", - заключил он.
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. По планам, первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая и финал – 16 мая.
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Вчера, 22:37
Рудковская оценила шансы Little Big на победу на Евровидении
4770118
Обсудить 4
КультураЕвровидение-2020Ильич (Илья Прусикин)Little BigРоттердамНидерландыРоссияВ мире
Рекомендуем
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Блогер Андрей Петров
Бьюти-блогер Андрей Петров рассказал о драке с соседом
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса
Сотрудник полиции
Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Блогер Диденко рассказала о последней воле мужа, погибшего в бане
Акция памяти Георгиевская ленточка
В Раде назвали отказ от празднования Дня Победы цинизмом
Американские доллары
Российские миллиардеры с начала года потеряли почти $30 миллиардов
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
СМИ проверило диплом блогера, устроившей вечеринку с сухим льдом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Суд снизил иск к экс-мэру Владивостока до 1,4 миллиарда рублей
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
Лента новостейМолния