Россию на Евровидении представит группа Little Big

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Группа Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме, сообщила пресс-служба Первого канала.
"Little Big — это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы", — говорится в сообщении.
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В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.
Как рассказал Прусикин, участники группы не верили, что у них будет возможность представлять Россию на Евровидении.
"Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет", — добавил он.
Отмечается, что премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни.
Евровидение пройдет 12-16 мая. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.