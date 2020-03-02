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Культура
2020-03-02T22:42+0300
https://ria.ru/20200302/1567130817.html
Россию на Евровидении представит группа Little Big
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РИА Новости

Россию на Евровидении представит группа Little Big

21:45 02.03.2020 (обновлено: 22:42 02.03.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Oleg Krasavin / Музыкальная группа Little Big
Музыкальная группа Little Big
CC BY-SA 4.0 / Oleg Krasavin /
Музыкальная группа Little Big. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Группа Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме, сообщила пресс-служба Первого канала.
"Little Big — это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы", — говорится в сообщении.
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В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.
Как рассказал Прусикин, участники группы не верили, что у них будет возможность представлять Россию на Евровидении.
"Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет", — добавил он.
Отмечается, что премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни.
Евровидение пройдет 12-16 мая. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
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Обсудить 157
КультураИльич (Илья Прусикин)РоттердамЕвровидение-2020Little BigЕвровидениеРоссияВ мире
Популярные комментарии
как это LITTLE BIG может быть российской группой. Это англосаксонская группа (название доказывает это). А вообще России давно уже нечего делать в этом рассаднике заразы!
2 марта, 21:49
ggpgr
13513012120
Хоть какая-то польза от вируса будет.
2 марта, 21:57
vvab6
564810119
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