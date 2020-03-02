Россию на Евровидении представит группа Little Big

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Группа Группа Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме, сообщила пресс-служба Первого канала.

"Little Big — это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы", — говорится в сообщении.

В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

Как рассказал Прусикин , участники группы не верили, что у них будет возможность представлять Россию на Евровидении.

"Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет", — добавил он.

Отмечается, что премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни.