Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова , отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

ФСБ ранее сообщила о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое подростков, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Обоих задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет, оба по решению суда арестованы. Загородняя в понедельник посетила подростков в СИЗО.

"То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались. Женька говорил, что к людям относится хорошо. Вообще хорошо. Игорь - что люди врут, и он не верит никому. Он людям помогал, они даже не благодарили", - написала она в Facebook

"Мальчишек бы в руки хороших психологов и педагогов. Как Макаренко... Они оба хотели быть военными. Теперь не грозит. Конечно, я не беру на себя компетенции Следственного комитета. Ни в коем случае. Практически проведена наша проверка, все наши выводы будут переданы во все структуры. То, что необходимо просто искоренить в школах буллинг в любых проявлениях, школьные конфликты свести к минимуму", - добавила она.

Загородняя отметила, что ей жалко мальчиков. "Не бывает плохих детей, бывают взрослые, которым на детей пофиг. В семье или школе. Просто так дети не становятся на путь скулшутинга (стрельбы в школе - ред.)", - написала она, подчеркнув, что подросткам нужны адвокаты, а сама она не может выходить в суд по закону, хотя имеет в аппарате хороших юристов.

Она считает, что подростки и их родители искали помощи у школьного психолога и руководства учреждения в решении проблем детей во взаимоотношениях со сверстниками, но не получили поддержки.

"Пацаны громко, четко, при всем честном народе сказали, что их обижали. Толкали, шпыняли, смеялись. Мама Игоря пыталась договориться с психологом, мол, адаптация у него после прихода в новую школу хромает, психолог один раз с парнем встретилась, а потом с классным руководителем вместе беседу провела. Все. Хотя она прежде пыталась сказать, что встречалась два раза в неделю, полгода, но парень и родители опровергли, а она и не стала настаивать", - отметила Загородняя.

"Шпынять продолжали. Злость росла. Мать говорила: говорите взрослым, но пацаны не верили взрослым. Мать говорила директору. Но не нашла поддержки. Он учится плохо, и забирайте в другую школу", - добавила омбудсмен.

По ее словам, оба мальчика очень переживают за своих близких. "Женька переживает за деда. Слезы поблескивают в глазах. Игорь сказал, что только тут понял, что для него значит мать", - отметила она.