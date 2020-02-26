В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.

Оба злоумышленника 2005 года рождения, состояли в интернет-группах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростков задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья.

ФСБ уточняет, что задержанные также хотели использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в интернете.

СК возбудил уголовное дело по статье о подготовке к убийству двух и более человек.

Влияние деструктивных групп

В пресс-службе губернатора региона заявили РИА Новости, что ситуация в местных школах стабильная, психологи и соцработники оказывают помощь ученикам и педагогам.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев создал спецкомиссию для помощи следствию. Ее возглавил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов, в состав вошли руководители министерства образования региона, комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребенка в области и другие заинтересованных ведомства.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя взяла на личный контроль ситуацию с задержанием подростков. Она пояснила, что намерена погрузиться в тему и еще раз "изучить вопросы информационной безопасности и деструктивных групп".

Загородняя добавила, что в интересах следствия не может раскрыть подробности, связанные с уголовным делом, включая характеристику семей задержанных.

Анонимность небезопасна

События в Саратове прокомментировали в Совфеде. Глава комитета по конситуционному законодательству Андрей Клишас заявил, что анонимность в интернете несет угрозу безопасности.