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2020-02-26T14:09+0300
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В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
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РИА Новости

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

14:09 26.02.2020
82718
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Оба злоумышленника 2005 года рождения, состояли в интернет-группах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростков задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья.
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7 декабря 2018, 08:00РИА Наука
Ученые выяснили, что не так с современными подростками
ФСБ уточняет, что задержанные также хотели использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в интернете.
СК возбудил уголовное дело по статье о подготовке к убийству двух и более человек.

Влияние деструктивных групп

В пресс-службе губернатора региона заявили РИА Новости, что ситуация в местных школах стабильная, психологи и соцработники оказывают помощь ученикам и педагогам.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев создал спецкомиссию для помощи следствию. Ее возглавил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов, в состав вошли руководители министерства образования региона, комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребенка в области и другие заинтересованных ведомства.
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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя взяла на личный контроль ситуацию с задержанием подростков. Она пояснила, что намерена погрузиться в тему и еще раз "изучить вопросы информационной безопасности и деструктивных групп".
Загородняя добавила, что в интересах следствия не может раскрыть подробности, связанные с уголовным делом, включая характеристику семей задержанных.

Анонимность небезопасна

События в Саратове прокомментировали в Совфеде. Глава комитета по конситуционному законодательству Андрей Клишас заявил, что анонимность в интернете несет угрозу безопасности.
"Социальные сети сами должны установить правила, при которых распространение экстремистской идеологии через соцсети станет невозможным", - сказал сенатор.
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65325916
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
Популярные комментарии
Всё потому , что нет положительных героев для детей 10-14 лет. Если у нашего поколения это были Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой и другие . Которые погибали за народ и лучшее будущее страны. То среди такого поколения и не было таких ущербных созданий, как эти подростки. А чья вина в произошедшем? Правильно- родителей и государства. Нет конкретной позитивной идеологии у нашей Страны--вот в этом тоже большая проблема. Всё сконцентрировалось на бабле. Не правильным путём идёт наша Страна. Это не Наш путь--он ведёт к разрушению , в конечном свете. Стране нужна чёткая идеология.
26 февраля, 14:49
aalex79-7979
6700301
Деградация образования и воспитания дает свои плоды!Прорыв однако!
26 февраля, 15:08
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