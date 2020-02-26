В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Оба злоумышленника 2005 года рождения, состояли в интернет-группах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростков задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья.
7 декабря 2018, 08:00РИА НаукаУченые выяснили, что не так с современными подростками
ФСБ уточняет, что задержанные также хотели использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в интернете.
СК возбудил уголовное дело по статье о подготовке к убийству двух и более человек.
Влияние деструктивных групп
В пресс-службе губернатора региона заявили РИА Новости, что ситуация в местных школах стабильная, психологи и соцработники оказывают помощь ученикам и педагогам.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев создал спецкомиссию для помощи следствию. Ее возглавил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов, в состав вошли руководители министерства образования региона, комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребенка в области и другие заинтересованных ведомства.
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя взяла на личный контроль ситуацию с задержанием подростков. Она пояснила, что намерена погрузиться в тему и еще раз "изучить вопросы информационной безопасности и деструктивных групп".
Загородняя добавила, что в интересах следствия не может раскрыть подробности, связанные с уголовным делом, включая характеристику семей задержанных.
Анонимность небезопасна
События в Саратове прокомментировали в Совфеде. Глава комитета по конситуционному законодательству Андрей Клишас заявил, что анонимность в интернете несет угрозу безопасности.
"Социальные сети сами должны установить правила, при которых распространение экстремистской идеологии через соцсети станет невозможным", - сказал сенатор.
30 октября 2019, 15:29Эксперты обсудили плюсы и минусы анонимности пользователей в интернете