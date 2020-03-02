Игорь Матвиенко назвал Little Big идеальной группой для Евровидения

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко считает участников международного конкурса "Евровидение" от России группу Little Big "идеальным выбором".
Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме, сообщила пресс-служба Первого канала. Отмечается, что премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни.
"Идеальные артисты для этого шоу. Я очень доволен", - сказал РИА Новости Матвиенко.
Он напомнил, что еще в прошлом году он предлагал отправить на "Евровидение" группу Little Big вместе с Антохой МС.
Конкурс пройдет 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.