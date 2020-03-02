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Игорь Матвиенко назвал Little Big идеальной группой для Евровидения
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РИА Новости

Игорь Матвиенко назвал Little Big идеальной группой для Евровидения

23:33 02.03.2020 (обновлено: 23:34 02.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Общественного совета при Роскомнадзоре, продюсер Игорь Матвиенко
Председатель Общественного совета при Роскомнадзоре, продюсер Игорь Матвиенко
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Общественного совета при Роскомнадзоре, продюсер Игорь Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко считает участников международного конкурса "Евровидение" от России группу Little Big "идеальным выбором".
Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме, сообщила пресс-служба Первого канала. Отмечается, что премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни.
"Идеальные артисты для этого шоу. Я очень доволен", - сказал РИА Новости Матвиенко.
Он напомнил, что еще в прошлом году он предлагал отправить на "Евровидение" группу Little Big вместе с Антохой МС.
Конкурс пройдет 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Концерт группы Little Big в Москве
Вчера, 22:57Культура
Группа Little Big пообещала удивить зрителей на Евровидении
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Евровидение-2020Little BigИгорь МатвиенкоРоттердамНидерландыРоссияВ мире
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