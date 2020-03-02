Минск опроверг данные российского ТВ о смерти от COVID-19 в республике

Медицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице, после того как в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в стране, в Минске, Беларусь

Медицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице, после того как в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в стране, в Минске, Беларусь

МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Минздрав Минздрав Белоруссии опроверг информацию российского Первого канала о смерти от коронавируса в республике, в связи с ее распространением будут предприняты меры реагирования по линии МИД, заявила в понедельник пресс-служба белорусского Минздрава.

"Федеральный Первый канал Российского телевидения в новостном сюжете заявил о том, что от коронавируса "первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии". Министерство здравоохранения Республики Беларусь отмечает, что данная информация в отношении Белоруссии является ложью и не имеет ничего общего с действительностью", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Сюжет датирован 1 марта.

В пресс-службе отметили, что в связи с распространением информации в отношении Белоруссии, которую Минздрав назвал фейковой, будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии МИД, не уточнив, о каких конкретно мерах идёт речь.

В сообщении подчеркивается, что в Белоруссии на сегодня зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, "вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV". По данным Минздрава, все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет.

"Министерство здравоохранения, министерство иностранных дел и министерство информации Республики Беларусь призывают журналистов быть ответственными и внимательными, а главное - перепроверять информацию, касающуюся такой болезненной для населения темы, как коронавирусная инфекция", - добавили в пресс-службе.

Ранее в понедельник в Минздраве Белоруссии заявили , что подтверждают с "высокой степенью достоверности" три выявленных ранее случая заболевания новым типом коронавируса в стране, ведомство намерено направить результаты своих исследований в одну из референс-лабораторий Всемирной организации здравоохранения для перепроверки. Двое заболевших – белорусы, один – иранец. Под наблюдением в учреждениях здравоохранения страны находится 271 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.