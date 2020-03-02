В Белоруссии подтвердили три случая коронавируса

Медицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице, после того как в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в стране, в Минске, Беларусь, 28 февраля 2020 года.

МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Минздрав Минздрав Белоруссии подтверждает с "высокой степенью достоверности" три выявленных ранее случая заболевания новым типом коронавируса в стране, ведомство намерено направить результаты своих исследований в одну из референс-лабораторий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила в понедельник замминистра здравоохранения - главный санитарный врач республики Наталья Жукова.

По данным на воскресенье, в учреждениях здравоохранения республики с подозрением на коронавирусную инфекцию находились три пациента - студент из Ирана, отец его подруги, а также вернувшаяся из поездки в Италию жительница Витебска. Минздрав сообщал, что у всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.

"У нас зарегистрировано уже три случая (коронавируса – ред.), это высокая степень достоверности… Сегодня мы приняли решение, что еще направим наши полученные результаты в одну из референс-лабораторий ВОЗ для того, чтобы подтвердить наши случаи, что мы действительно выявили", - сказала Жукова журналистам.

Между тем замглавы ведомства отметила, что в работе своих лабораторий по выявлению инфекции белорусская сторона уверена. "Мы проводили параллельные исследования, не в одной лаборатории, для того, чтобы убедиться и четко понимать, насколько достоверны наши результаты", - сказала она, напомнив, что заболевшие коронавирусом на территории Белоруссии выявлены в Минске и Витебске.

Как рассказал в свою очередь завкафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов, два пациента, которые были госпитализированы в Минске, чувствуют себя нормально, у одного из них температура не повышалась. Состояние жительницы Витебска удовлетворительное, у нее нормальная температура, женщина практически здорова. По информации Минздрава, в общей сложности под наблюдением в учреждениях здравоохранения страны находится 271 человек.