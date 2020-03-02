В Петербурге 811 человек попали под наблюдение из-за угрозы COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Под медицинское наблюдение в Под медицинское наблюдение в Санкт-Петербурге в связи с вспышкой новой коронавирусной инфекции попали 811 человек, но зараженных среди них нет, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора

"На 2 марта 2020 года медицинское наблюдение ведется за 811 гражданами, в том числе за 696 гражданами Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в инфекционную больницу им. Боткина с 24 января госпитализированы 154 человека с признаками ОРВИ, находившихся в инкубационном периоде по подозрению на коронавирус, который длится 14 дней.

Ранее сообщалось, что на лечении в больнице им. Боткина остаются 26 пациентов, в основном это прибывшие из Китая, Ирана, Италии и Таиланда.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.