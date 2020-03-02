Рудковская оценила шансы Little Big на победу на Евровидении

"Это лучший выбор, который может быть, кроме еще Димы Билана, за которого тоже не стыдно. Я считаю, что Little Big - это та группа, которая может поднять на уши Европу. Я очень рада! Это правильный, современный выбор, да, без оглядки на какие-то договоренности, всевозможные причины, поэтому большой респект Первому каналу за этот выбор", - сказала Рудковская РИА Новости.

Она отметила, что недавно присутствовала на мероприятии, где выступали Little Big, которые "на уши подняли весь зал". "Я, конечно, не знаю, какая там песня. Надеюсь, что она очень крутая, но я думаю, что у ребят очень большой шанс привезти еще раз "Евровидение" в Россию... Наконец-то абсолютно правильное решение. Это шикарнейший выбор как никогда. Я уверена, что они всех порвут! С их харизмой, энергетикой и подачей музыкального материала. Они очень крутые ребята", - добавила продюсер.