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Рудковская оценила шансы Little Big на победу на Евровидении
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РИА Новости

Рудковская оценила шансы Little Big на победу на Евровидении

22:37 02.03.2020 (обновлено: 05:25 03.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВокалист группы Little Big Илья Прусикин
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группа Little Big может "поднять на уши Европу" и вновь привезти международный музыкальный конкурс "Евровидение" в Россию, это шикарный выбор харизматичных и энергичных ребят, считает продюсер Яна Рудковская.
Ранее стало известно, что группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020".
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"Это лучший выбор, который может быть, кроме еще Димы Билана, за которого тоже не стыдно. Я считаю, что Little Big - это та группа, которая может поднять на уши Европу. Я очень рада! Это правильный, современный выбор, да, без оглядки на какие-то договоренности, всевозможные причины, поэтому большой респект Первому каналу за этот выбор", - сказала Рудковская РИА Новости.
Она отметила, что недавно присутствовала на мероприятии, где выступали Little Big, которые "на уши подняли весь зал". "Я, конечно, не знаю, какая там песня. Надеюсь, что она очень крутая, но я думаю, что у ребят очень большой шанс привезти еще раз "Евровидение" в Россию... Наконец-то абсолютно правильное решение. Это шикарнейший выбор как никогда. Я уверена, что они всех порвут! С их харизмой, энергетикой и подачей музыкального материала. Они очень крутые ребята", - добавила продюсер.
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять "Евровидение" после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. По планам, первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая и финал – 16 мая.
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Евровидение-2020Ильич (Илья Прусикин)Little BigЯна РудковскаяРоттердамРоссияВ мире
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