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Президент Шри-Ланки распустил парламент
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РИА Новости

Президент Шри-Ланки распустил парламент

22:16 02.03.2020
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© РИА Новости / Евгений БезекаГотабая Раджапакса
Готабая Раджапакса
© РИА Новости / Евгений Безека
Готабая Раджапакса. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса распустил парламент и назначил новую дату выборов, следует из официального декрета, опубликованного в интернет-издании Ada Derana.
"На основании полномочий, возложенных на меня статьей 70 конституции Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка ... Я, Готабая Раджапакса, президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, настоящим постановлением распускаю парламент, начиная с полуночи сегодня, и созываю новый парламент на заседание 14 мая 2020 года", - говорится в документе.
Согласно декрету, выборы в новый парламент пройдут 25 апреля этого года, период выдвижения кандидатур продлится с 12 по 19 марта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Шри-Ланки Динеш Гунавардена. 14 января 2020
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Готабая РаджапаксаШри-ЛанкаВ мире
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