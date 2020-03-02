Президент Шри-Ланки распустил парламент

"На основании полномочий, возложенных на меня статьей 70 конституции Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка ... Я, Готабая Раджапакса, президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, настоящим постановлением распускаю парламент, начиная с полуночи сегодня, и созываю новый парламент на заседание 14 мая 2020 года", - говорится в документе.