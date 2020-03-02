Депутат отметил важность поправки в Конституцию с положением о Боге

"Практически все положения из наших поправок в преамбулу вошли в поправки в проект конституции, направленные президентом России. Это связано с тем, что было принято решение не менять преамбулу вместе с первыми статьями конституции. В итоге принципиальные вопросы, поставленные нами, были подписаны президентом, в частности: государственный язык – русский; государствообразующая роль русского народа; борьба с фальсификацией истории; защита нашего исторического наследия и памяти о защитниках нашего отечества; защита и поддержка семьи; семья как брак между мужчиной и женщиной. В поправках президента нашли отражение наши предложения о защите суверенитета", - заявил Гаврилов РИА Новости.