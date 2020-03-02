Депутат отметил важность поправки в Конституцию с положением о Боге

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил важность закрепления Бога в Конституции РФ через поправку о культурном наследии и традиционных ценностях.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ГД поступили поправки президента ко второму чтению проекта об изменении конституции, среди предложений главы государства - закрепить в основном законе страны положение о Боге.
"Практически все положения из наших поправок в преамбулу вошли в поправки в проект конституции, направленные президентом России. Это связано с тем, что было принято решение не менять преамбулу вместе с первыми статьями конституции. В итоге принципиальные вопросы, поставленные нами, были подписаны президентом, в частности: государственный язык – русский; государствообразующая роль русского народа; борьба с фальсификацией истории; защита нашего исторического наследия и памяти о защитниках нашего отечества; защита и поддержка семьи; семья как брак между мужчиной и женщиной. В поправках президента нашли отражение наши предложения о защите суверенитета", - заявил Гаврилов РИА Новости.
По словам парламентария, крайне важным положением является "вера в Бога через поправку о ценностях и культурном наследии, которые нам передали наши предки с верой в Бога".
"Можно было бы расширить поправки за счет экономических предложений КПРФ в области перераспределения доходов от использования наших природных ресурсов, закрепления роста пенсий и пособий на уровне потребительской инфляции, а также гарантий бесплатного здравоохранения и образования", - добавил Гаврилов.
28 февраля, 17:47Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге