Володин рассказал о поправке в Конституцию с положением о Боге

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Среди президентских поправок к проекту об изменении в конституцию, внесенных в понедельник в Госдуму, есть положение о Боге, заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.
"Есть. Могу вам ее найти, но это займет время", - заявил Володин журналистам, отвечая на вопрос, есть ли инициатива вписать в конституцию положение о Боге.
"Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, поправки, которые закрепляют наши традиции, культуру, историю. Здесь если говорить о перечне, он достаточно широкий", - заявил он.
Тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье третьей главы конституции, но принцип светского государства останется в основном законе, заявил ранее РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".