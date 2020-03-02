Володин рассказал о поправке в Конституцию с положением о Боге

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Среди президентских поправок к проекту об изменении в Среди президентских поправок к проекту об изменении в конституцию , внесенных в понедельник в Госдуму, есть положение о Боге, заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин

"Есть. Могу вам ее найти, но это займет время", - заявил Володин журналистам, отвечая на вопрос, есть ли инициатива вписать в конституцию положение о Боге.

"Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, поправки, которые закрепляют наши традиции, культуру, историю. Здесь если говорить о перечне, он достаточно широкий", - заявил он.

Тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье третьей главы конституции, но принцип светского государства останется в основном законе, заявил ранее РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас