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Религия и мировоззрение
2020-03-02T18:24+0300
https://ria.ru/20200302/1567006001.html
Володин рассказал о поправке в Конституцию с положением о Боге
https://cdn25.img.ria.ru/images/156367/07/1563670745_0:0:3122:1757_1036x0_80_0_0_bbba57dc929a2fe620bc4fd835ce71fb.jpg
РИА Новости

Володин рассказал о поправке в Конституцию с положением о Боге

18:04 02.03.2020 (обновлено: 18:24 02.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Среди президентских поправок к проекту об изменении в конституцию, внесенных в понедельник в Госдуму, есть положение о Боге, заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.
"Есть. Могу вам ее найти, но это займет время", - заявил Володин журналистам, отвечая на вопрос, есть ли инициатива вписать в конституцию положение о Боге.
"Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, поправки, которые закрепляют наши традиции, культуру, историю. Здесь если говорить о перечне, он достаточно широкий", - заявил он.
Тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье третьей главы конституции, но принцип светского государства останется в основном законе, заявил ранее РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КлишасКонституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
Популярные комментарии
Поправкой о боге они хотят заполучить голоса фанатичных верующих,которые прийдут и проголосуют не за поправки вообще,а именно за бога. В стране полно религиозных старушек.
2 марта, 19:44
АДАлександр Демидов
2000005
что вообще могут знать о Боге власть придержащие?? попы прелюбодействующие и дорогиечасыносящие?? с именем Бога вы уничтожали миллионы людей, и сейчас хотите прикрыться им в конституции, даже не подозревая, что Боги - это мы сами.
2 марта, 19:58
Умник Я
2000003
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