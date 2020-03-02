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В Евросоюзе рассказали о переговорах по сотрудничеству с Британией
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РИА Новости

В Евросоюзе рассказали о переговорах по сотрудничеству с Британией

21:49 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Первый раунд переговоров о будущем торговом сотрудничестве между Европейским союзом и Великобританией "конструктивно" стартовал в понедельник вечером в Брюсселе, стороны нацелены на "амбициозное и честное" партнерство, заявил по итогам первого дня диалога главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.
"Переговоры начались сегодня в Брюсселе. Мы к ним подходим в конструктивном духе, хотим заключить амбициозное и честное партнерство и будем соблюдать наши предыдущие совместные обязательства", - написал Барнье в Twitter.
Он сообщил, что завершит первый раунд в четверг, а затем уже сделает обстоятельное заявление для прессы.
Переговоры ЕС-Британия после Brexit стартовали с пленарного заседания двух команд переговорщиков. Обе стороны перед началом диалога заявляли, что настроены позитивно и стремятся к заключению взаимовыгодного соглашения. Однако эксперты отмечают низкий уровень взаимного доверия между будущими партнерами. Великобритания стремится договориться по сотрудничеству с ЕС до лета, в противном случае Лондон может прекратить переговоры.
Ожидается, что первый "брюссельский" этап переговоров продлится до 5 марта. Следующий раунд состоится в Лондоне.
Лондон
27 февраля, 14:50
Британия представила позицию по торговому соглашению с ЕС после Brexit
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BrexitМишель БарньеЕвросоюзВеликобританияВ мире
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