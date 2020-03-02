Генсек ООН получил уведомление спецпосланника по Ливии об отставке

"Генсек получил уведомление от господина Саламе, в котором тот выразил намерение покинуть своей пост спецпредставителя по Ливии", - сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек всегда был полностью уверен в работе господина Саламе и в его усилиях, нацеленных на то, чтобы принести мир Ливии. "Генсек ООН обсудит с господином Саламе, как обеспечить плавный переход, чтобы не потерять успех, который были достигнут", - добавил Дюжаррик.