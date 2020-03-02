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Генсек ООН получил уведомление спецпосланника по Ливии об отставке
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РИА Новости

Генсек ООН получил уведомление спецпосланника по Ливии об отставке

21:05 02.03.2020 (обновлено: 21:06 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 2 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш получил просьбу спецпредставителя по Ливии Гассана Саламе об отставке, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генсек получил уведомление от господина Саламе, в котором тот выразил намерение покинуть своей пост спецпредставителя по Ливии", - сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек всегда был полностью уверен в работе господина Саламе и в его усилиях, нацеленных на то, чтобы принести мир Ливии. "Генсек ООН обсудит с господином Саламе, как обеспечить плавный переход, чтобы не потерять успех, который были достигнут", - добавил Дюжаррик.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииГассан СаламеАнтониу ГутеррешХалифа ХафтарЛивияООНВ мире
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