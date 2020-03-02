Стихи Симонова появятся на постер-поэмах проекта #СтраницыПобеды

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Плакаты российского художника Петра Банкова соединят со стихотворениями и песнями военных и послевоенных лет в рамках проекта телеканала RT #СтраницыПобеды.
Серия работ Банкова получила название "Четыре строчки про войну", первые постеры посвящены поэзии Константина Симонова.
"С одной стороны, портреты в постерах — это собирательный образ людей, живших и умиравших во время той страшной войны. С другой — каждый постер как бы рассказывает личную историю отдельно взятого человека через строчки стихов, хранящие что-то очень сакральное. Возможно, кто-то даже разглядит в этих портретах своих бабушек, дедушек, отцов, матерей. Мне кажется, талант и мастерство художника Банкова смогли так эмоционально скрепить общее и частное — воедино", — цитирует RT автора идеи Кирилла Карновича-Валуа.
На первом плакате в этой серии представлено стихотворение "Жди меня". Петр Банков вписал эти сроки своим авторским шрифтом.
По словам художника, впервые, что такое Вторая мировая война он узнал в 1970 годы, когда жил у бабушки под Гомелем.
"Обычные лица обычных людей, прошедших войну. Некрасивые. Честно, мне они казались некрасивыми, но родными одновременно. Позже к этим лицам присоединились в моей голове песни, музыка, Окуджава, Симонов, кино, "А зори здесь тихие". Вот из этого, наверное, и выросла эта постер-поэма. Четыре строчки про войну. Про них. И про нас", - вспомнил он.