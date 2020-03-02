Стихи Симонова появятся на постер-поэмах проекта #СтраницыПобеды

По словам художника, впервые, что такое Вторая мировая война он узнал в 1970 годы, когда жил у бабушки под Гомелем.

"Обычные лица обычных людей, прошедших войну. Некрасивые. Честно, мне они казались некрасивыми, но родными одновременно. Позже к этим лицам присоединились в моей голове песни, музыка, Окуджава, Симонов, кино, "А зори здесь тихие". Вот из этого, наверное, и выросла эта постер-поэма. Четыре строчки про войну. Про них. И про нас", - вспомнил он.