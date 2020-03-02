Мэр Якутска ответила на критику ее инициативы о налоге на собак

ЯКУТСК, 2 мар – РИА Новости. Мэр Якутска Мэр Якутска Сардана Авксентьева посоветовала депутату Госдумы Владимиру Бурматову в ответ на критику инициативы собирать налоги с владельцев животных приехать в Якутию и самому оценить "непроработанный закон" об ответственном обращении с животными.

Ранее Авксентьева поручила администрации и гордуме обсудить с депутатами госсобрания республики (Ил Тумэн) возможность принятия закона о налоге с владельцев собак и кошек , на эти средства можно содержать пункты передержки безнадзорных животных. Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал эту инициативу провокацией и глупостью, сообщила пресс-служба ЕР.

"Я предлагаю ему (Бурматову - ред.) приехать в Якутию и лично удостовериться, с какими проблемами сталкиваются жители в связи с принятием откровенно сырого закона", - написала Авксентьева в своем Instagram

"Я сама владелица собаки, а до недавнего времени - трех, одна их них – дворняга. И уверяю, что ответственный хозяин уплатит налог или сбор в 200-300 рублей в год и не разорится. Зато эти средства можно будет направить на обустройство площадок для выгула собак, какие-то другие общественные пространства, поддержку приютов", - добавила глава Якутска.

С 1 января в силу вступили положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными", регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов для животных.