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https://ria.ru/20200302/1567089034.html
Мэр Якутска ответила на критику ее инициативы о налоге на собак
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РИА Новости

Мэр Якутска ответила на критику ее инициативы о налоге на собак

20:25 02.03.2020
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© Фото : официальный сайт Окружной администрации ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
© Фото : официальный сайт Окружной администрации Якутска
Мэр Якутска Сардана Авксентьева. Архивное фото
ЯКУТСК, 2 мар – РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева посоветовала депутату Госдумы Владимиру Бурматову в ответ на критику инициативы собирать налоги с владельцев животных приехать в Якутию и самому оценить "непроработанный закон" об ответственном обращении с животными.
Ранее Авксентьева поручила администрации и гордуме обсудить с депутатами госсобрания республики (Ил Тумэн) возможность принятия закона о налоге с владельцев собак и кошек, на эти средства можно содержать пункты передержки безнадзорных животных. Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал эту инициативу провокацией и глупостью, сообщила пресс-служба ЕР.
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"Я предлагаю ему (Бурматову - ред.) приехать в Якутию и лично удостовериться, с какими проблемами сталкиваются жители в связи с принятием откровенно сырого закона", - написала Авксентьева в своем Instagram.
"Я сама владелица собаки, а до недавнего времени - трех, одна их них – дворняга. И уверяю, что ответственный хозяин уплатит налог или сбор в 200-300 рублей в год и не разорится. Зато эти средства можно будет направить на обустройство площадок для выгула собак, какие-то другие общественные пространства, поддержку приютов", - добавила глава Якутска.
С 1 января в силу вступили положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными", регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов для животных.
Пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков рассказал РИА Новости, что отлов бродячих собак в Якутске продолжается, несмотря на то, что средств на их содержание нет, а пункт передержки животных несет убытки. Сегодня для исполнения требований нового федерального закона только Якутску необходимо порядка 142 миллионов рублей в год, в то время как региональное правительство закладывает под эти цели на всю республику 87 миллионов рублей.
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Сардана АвксентьеваГосдума РФВладимир БурматовЯкутскОбщество
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