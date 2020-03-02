Конаково победил в конкурсе лучших проектов комфортной городской среды

ТВЕРЬ, 2 мар - РИА Новости. Город Город Конаково Тверской области стал победителем третьего Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на объявленные Минстроем России результаты конкурса.

По мнению губернатора области Игоря Рудени, приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды. Развитие инфраструктуры даёт возможность комплексного развития территорий, отметил глава региона.

Проект Конаково по благоустройству территории городской набережной с максимальным сохранением природного ландшафта стал победителем в категории городов с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек. Федеральная поддержка составляет 70 миллионов рублей.

В рамках проекта планируется функциональное зонирование территории городской набережной на 11 зон, включая парковую, спортивную, семейную, садово-ландшафтную, событийно-развлекательную и другие. Концепцией предусмотрено создание прогулочных маршрутов, велосипедной сети, обустройство искусственного освещения и установка малых архитектурных форм, появятся новые спортивные площадки для занятий футболом и пляжным волейболом, будет создана зона для воркаута и многофункциональная детская площадка с всесезонными горками.

Концепцией предусмотрено создание прогулочных маршрутов, велосипедной сети, обустройство искусственного освещения и установка малых архитектурных форм, появятся новые спортивные площадки для занятий футболом и пляжным волейболом, будет создана зона для воркаута и многофункциональная детская площадка с всесезонными горками.

Всего в 2020 году на конкурс поступило 300 заявок из 71 региона страны. Финансирование в размере 11 миллиардов рублей из федерального бюджета предусмотрено 80 проектам-победителям, которые отличают высокое качество архитектурных решений, направленных на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика.В конкурсе принимают участие малые города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.