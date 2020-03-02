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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-03-02T20:16+0300
https://ria.ru/20200302/1567084005.html
Конаково победил в конкурсе лучших проектов комфортной городской среды
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567082506_0:103:1024:679_1036x0_80_0_0_7f97030c95ff1d3f7f1566fa2349f26d.jpg
РИА Новости

Конаково победил в конкурсе лучших проектов комфортной городской среды

20:16 02.03.2020
19
CC BY 2.0 / Artem Svetlov / Конаково Тверской области
Конаково Тверской области
CC BY 2.0 / Artem Svetlov /
ТВЕРЬ, 2 мар - РИА Новости. Город Конаково Тверской области стал победителем третьего Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на объявленные Минстроем России результаты конкурса.
По мнению губернатора области Игоря Рудени, приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды. Развитие инфраструктуры даёт возможность комплексного развития территорий, отметил глава региона.
Проект Конаково по благоустройству территории городской набережной с максимальным сохранением природного ландшафта стал победителем в категории городов с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек. Федеральная поддержка составляет 70 миллионов рублей.
В рамках проекта планируется функциональное зонирование территории городской набережной на 11 зон, включая парковую, спортивную, семейную, садово-ландшафтную, событийно-развлекательную и другие. Концепцией предусмотрено создание прогулочных маршрутов, велосипедной сети, обустройство искусственного освещения и установка малых архитектурных форм, появятся новые спортивные площадки для занятий футболом и пляжным волейболом, будет создана зона для воркаута и многофункциональная детская площадка с всесезонными горками.
Концепцией предусмотрено создание прогулочных маршрутов, велосипедной сети, обустройство искусственного освещения и установка малых архитектурных форм, появятся новые спортивные площадки для занятий футболом и пляжным волейболом, будет создана зона для воркаута и многофункциональная детская площадка с всесезонными горками.
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Всего в 2020 году на конкурс поступило 300 заявок из 71 региона страны. Финансирование в размере 11 миллиардов рублей из федерального бюджета предусмотрено 80 проектам-победителям, которые отличают высокое качество архитектурных решений, направленных на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика.В конкурсе принимают участие малые города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
Тверская область является активным участником конкурса.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьКонаковоОбщество
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