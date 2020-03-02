Меркель раскритиковала политику Турции по беженцам

БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что понимает желание Турции получить больше поддержки со стороны Евросоюза в урегулировании проблемы беженцев и ситуации в сирийской провинции Идлиб, но их использование с целью получить эту помощь неприемлемо.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. За прошедшие три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.

"Мы видим по тому, что мы пережили в последние дни, насколько важно соглашение (по беженцам) между ЕС и Турцией. Турция много сделала в вопросе принятия беженцев, а также частично мигрантов. Ситуация для Турции развивается очень драматично в том, что касается Идлиба", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в ведомстве канцлера по интеграции в Берлине.

Она напомнила, что совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном провела беседы с лидером РФ Владимиром Путиным по Идлибу. "Нам нужно там перемирие, нам нужна там зона безопасности для сотен тысяч людей, которые находятся на границе Турции", - добавила она.

Меркель отметила, что то, что ситуация для Турции "ухудшилась, можно понять". "Поэтому я отдельно с президентом Турции и с французским совместно с турецким (лидерами) обстоятельно обсудили, чем мы можем помочь в плане гуманитарного содействия людям в Сирии, на сирийской стороне, и что мы можем сделать в отношении России, чтобы оказать влияние на то, чтобы там было перемирие, чтобы в то же время помочь Турции", - заявила Меркель.

Она отметила, что турецкий лидер Тайип Эрдоган чувствует "недостаточно" поддержки.

"В то же время при всем понимании, при всей готовности к переговорам, абсолютно неприемлемо решать за счет беженцев, чтобы получить больше поддержки, потому что беженцы оказываются в ситуации, когда они идут к границе и попадают в тупик. Наша политика - это политика, при помощи которой мы пытаемся решить вопрос не за счет (на спинах) мигрантов, а посредством соглашения между государствами", - добавила Меркель.

На уточняющий вопрос, кого она имеет в виду, говоря об "использовании беженцев", Меркель подчеркнула, что речь идет об Эрдогане и правительстве Турции, которые "свое недовольство разрешают не с нами как с ЕС, а за счет беженцев". "Это не наш путь, поэтому мы будем дальше вести переговоры с Турцией", - пояснила канцлер Германии.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.