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В Москве работодателям рекомендовали измерять температуру сотрудников
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РИА Новости

В Москве работодателям рекомендовали измерять температуру сотрудников

20:04 02.03.2020 (обновлено: 20:05 02.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Продажа медицинских масок. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Работодателям в Москве рекомендуется организовать регулярное измерение температуры сотрудников, в детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
Ранее в понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное.
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"Работодателям рекомендуем организовать регулярное измерение температуры у сотрудников", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что также в детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры у детей.
Кроме того, ранее введенные профилактические меры остаются в силе.
"Разработаны планы реагирования городских служб на различные сценарии развития событий", - добавил мэр.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваРоссияОбщество
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