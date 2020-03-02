У вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирус

"Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование", — уточняется в сообщении.

Эпидемия Covid-19

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян. Были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.