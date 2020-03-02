У вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирус

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.
Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии. В Россию он прилетел 23-го и проживал в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.
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Сейчас состояние больного оценивается как удовлетворительное.
"Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование", — уточняется в сообщении.
Накануне СМИ сообщили, что в Инфекционной больнице № 1 в Москве находится мужчина с подозрением на новый тип коронавируса. В оперативном штабе уточнили, что анализы пациента направили на подтверждение в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске и до получения результатов исследования однозначные выводы о его диагнозе делать нельзя.
Эпидемия Covid-19
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Случаи заражения зафиксированы в 53 странах. По данным на 2 марта, число заболевших по всему миру — 89 741, умерли 3060 человек, выздоровели более 44 тысяч пациентов.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян. Были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Кроме того, позже власти заявили о введении ограничений на полеты в Южную Корею и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Иран, Южную Корею и Италию, где наблюдается вспышка Covid-19.
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