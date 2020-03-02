В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 12 человек

Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото

Люди в защитных медицинских масках

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Ещё у двоих израильтян диагностирован Ещё у двоих израильтян диагностирован коронавирус , оба вернулись из Италии , сообщило министерство здравоохранения страны.

"Одиннадцатый пациент, проживающий в Рахмат-Гане, вернулся 25 февраля из Италии. Двенадцатый пациент из Ашдода вернулся из Италии 26 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба пациента находятся на карантине.

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса.

Израиль вводит ограничительные меры для прибывающих из Австралии и Италии в связи с угрозой распространения коронавируса: туристам из этих стран будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов израильтяне будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Такие же меры действуют в отношении прибывающих из Японии и Южной Кореи, а также Таиланда, Гонконга, Макао и Сингапура. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим в КНР.

В субботу минздрав ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается из Южной Кореи и Японии, и для израильтян, которые контактировали с группой южнокорейских туристов, среди которых по возвращении из Израиля были выявлены носители коронавируса. Под карантин уже попали около 200 человек, в том числе 180 школьников из Беер Шевы, контактировавших с туристической группой. Как сообщает минздрав, группа из Южной Кореи за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назорете, Беэр Шеве, Тверии и на Мертвом море.