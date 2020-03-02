Матвиенко призвала "уйти от формализма" в вопросе газификации регионов

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Губернатор вынужденно это подписывает, потому что ему надо газификацию... А потом не выполняет - не потому что плохие, а потому что надо смотреть на реальные финансовые возможности бюджетов субъектов", - отметила Матвиенко, комментируя презентацию главы "Газпром межрегионгаза" Сергея Густова о газификации регионов через схему подписания на каждый год совместного плана-графика синхронизации программ газификации, в которой излагается план субъекта по строительству внутрипоселковых газопроводов и фиксируется ответственность "Газпром межрегионгаза" по строительству межпоселковых газопроводов.
"Уходите от этого формализма. Теоретически вы правы, но на практике этот механизм не работает. Он нежизнеспособен. Предлагайте жизнеспособный механизм", - заявила Матвиенко.
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